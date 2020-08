Jagiellonia Białystok z dotacją od województwa na szkolenie młodzieży

400 tysięcy złotych dotacji otrzyma Jagiellonia Białystok z przeznaczeniem na szkolenie i utrzymanie drużyn młodzieżowych. To pieniądze przyznane w konkursie przez samorząd województwa podlaskiego. W zamian na koszulkach piłkarzy grających w ekstraklasie znajdzie się logo regionu.

Zdjęcie Stadion Jagiellonii Białystok /Paweł Polecki/REPORTER /East News Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Podoliński dla Interii: Nie oczekuję teraz od Legii fajerwerków. Wideo INTERIA.TV

W czwartek marszałek województwa Artur Kosicki przekazał symboliczny czek na 400 tys. zł władzom klubu.



"Wiemy, że Jagiellonia to duma nie tylko miasta, ale i całego województwa. To też stuletnia historia klubu (...), myślę że możemy być dumni z Jagiellonii i jej osiągnięć, ale też jej kibiców" - mówił Kosicki przypominając sukcesy piłkarzy, w tym zdobycie Pucharu Polski czy medale mistrzostw kraju.



Dodał, że to pierwsza tego typu dotacja przekazana przez samorząd województwa SSA Jagiellonia, wyraził nadzieję, że współpraca będzie trwała dłużej.



"Mam nadzieję, że pieniądze się przydadzą. Wiemy, że jest to bardzo trudny czas pandemii, nie jest pewnie też łatwo prowadzić w tym okresie treningi czy rozgrywki. Tym bardziej uważamy, że każde pieniądze, które zarząd województwa podlaskiego będzie kierował w ogóle do podlaskiego sportu, będą na siebie pracować" - wspomniał Kosicki.



Wiceprezes SSA Jagiellonia Agnieszka Syczewska poinformowała, że pieniądze będą przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży, w tym opłacenie trenerów. Przypomniała, że poza pierwszą drużyną grającą w piłkarskiej ekstraklasie, klub ma drugi zespół - rywalizujący w 3. lidze i złożony z młodzieżowców - oraz kilkanaście zespołów juniorskich i dziecięcych, gdzie pod okiem 40 szkoleniowców trenuje ponad 300 chłopców i dziewczynek. Jak podała, w minionym sezonie Jagiellonia przeznaczyła na szkolenie młodzieży 4 mln zł, zarówno w spółce, jak i akademii piłkarskiej.



Jako tzw. świadczenia reklamowe klub umieści logo województwa na strojach piłkarzy, pojawi się też ono na stronach internetowych i w mediach społecznościowych klubu. Planowane są również wspólne akcje marketingowe.



Pieniądze mają być wykorzystane do końca tego roku. W przyszłym władze województwa chcą ogłosić podobny konkurs.



Robert Fiłończuk