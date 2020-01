Dejan Iliew został wypożyczony do końca sezonu z Arsenalu FC do Jagiellonii Białystok. 24-letni zawodnik występuje na pozycji bramkarza.

Iliew, były młodzieżowy reprezentant Macedonii Północnej, został zawodnikiem akademii Arsenalu w wieku 17 lat. Bramkarz nie zadebiutował w dorosłej drużynie "Kanonierów", a jesień spędził na wypożyczeniu do słowackiego SKF Sered.

W lidze słowackiej wystąpił w 18 spotkaniach, trzykrotnie zachowując czyste konto.

24-letni Iliew dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi, bowiem mierzy aż 194 cm. Piłkarz od trzech lat jest regularnie powoływany do reprezentacji Macedonii Północnej, ale podobnie jak w Arsenalu, jeszcze nie zadebiutował.

Iliew przyznał, że transfer do Jagiellonii konsultował z Krystianem Bielikiem, z którym zna się z młodzieżowych drużyn Arsenalu.



- Bardzo długo znamy się z Krystianem Bielikiem, który jest moim bardzo dobrym kolegą. Jako, że blisko się trzymamy i mam do niego duże zaufanie postanowiłem zasypać go pytaniami o Polsce, Ekstraklasie i Jagiellonii. Wypowiadał się w samych superlatywach, więc nie miałem żadnych obaw przed przenosinami. Teraz jestem bardzo szczęśliwy z dołączenia do Jagiellonii i nie mogę już się doczekać pierwszego treningu - powiedział Iliew dla oficjalnej strony Jagiellonii.



Jagiellonia przerwę zimową spędza dopiero na 9. pozycji.

