Jagiellonia Białystok. Wygrana z Radnickim Niszem w sparingu

W rozegranym w niedzielę w Belek meczu kontrolnym Jagiellonia Białystok pokonała serbski Radnicki Nisz 3-0. To drugi sparing białostoczan w czasie zgrupowania w Turcji, w pierwszym pokonali KGHM Zagłębie Lubin 2-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. "Górnicy z Polkowic" - reportaż (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Bramki w meczu z reprezentantem serbskiej ekstraklasy zdobyli: Chorwat Jakov Puljic, a po przerwie - Hiszpan Fernan Lopez i Przemysław Mystkowski (z rzutu karnego).

Reklama

Sztab szkoleniowy Jagiellonii mocno rotował w tym spotkaniu składem, zawodnicy zagrali maksymalnie po 60 minut.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Nie zagrali m.in. podstawowi bramkarze Pavels Steinbors i Xavier Dziekoński (w kadrze białostockiej drużyny na obóz przygotowawczy jest aż pięciu golkiperów). Zagrali za to wszyscy nominalni stoperzy, wśród nich 31-letni Chorwat Ivan Runje, który właśnie przedłużył kontrakt z Jagiellonią do połowy 2024 roku oraz Bartosz Kwiecień, który wrócił z wypożyczenia do Arki Gdynia.

Kolejny mecz kontrolny w Turcji Jagiellonia zagra już w poniedziałek, a przeciwnikiem będzie KF Ballkani z Kosowa. Białostoczanie grali z tym zespołem również podczas zgrupowania zimowego przed rokiem, wówczas padł remis 3-3.

Z Turcji Jagiellonia wraca do kraju 22 stycznia. Pierwszy mecz drugiej części sezonu rozegra 30 stycznia, z Lechią Gdańsk na wyjeździe. Po pierwszej białostoczanie zajmują siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów.