Jagiellonia Białystok porażką zakończyła obóz przygotowawczy w Turcji. W czwartek w Belek dziewiąta obecnie drużyna polskiej ekstraklasy piłkarskiej przegrała 2-3 z austriackim Wolfsbergerem AC, który jesienią grał w fazie grupowej Ligi Europejskiej.

Bramki dla białostoczan zdobyli młodzieżowcy - Bartosz Bida i Karol Struski. Niespełna kwadrans przed końcem gry rzutu karnego nie wykorzystał serbski napastnik Jagiellonii Ognjen Mudrinski, który w drugiej połowie pojawił się na boisku. We wcześniejszych meczach kontrolnych w Turcji dwie "jedenastki" wykorzystał Czech Martin Pospišil, który przeciwko Wolfsbergerowi nie zagrał.

Trener Iwajło Petew sprawdził w tym meczu formę 18 zawodników. Debiut, choć zaledwie niespełna dziesięciominutowy, zaliczył 19-latek Bartłomiej Wdowik, lewy obrońca pozyskany w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach z Odry Opole.

Mecz z zespołem austriackim to czwarty i ostatni sparing Jagiellonii w trakcie blisko dwutygodniowego zgrupowania w Turcji, które kończy się w piątek. We wcześniejszych meczach białostoczanie zremisowali 3-3 z KF Ballkani, liderem piłkarskiej ekstraklasy Kosowa oraz 1-1 z rumuńskim FC Viitorul Konstanca, po czym pokonali 1-0 ukraiński SK Dnipro-1.

Rozgrywki ekstraklasy Jagiellonia rozpocznie 8 lutego wyjazdowym meczem z Wisłą Kraków. Po powrocie do Polski będzie przygotowywać się do niego już we własnym ośrodku treningowym w Białymstoku.

Jagiellonia Białystok - Wolfsberger AC 2-3 (0-1)

Bramki: Bida (64.), Struski (70.) - Liendl (43., karny), Weissman (60., karny, 72.).

Jagiellonia: Dejan Iliew (71. Damian Węglarz) - Jakub Wójcicki, Wojciech Błyszko, Dawid Szymonowicz, Bodvar Bodvarsson (82. Bartłomiej Wdowik) - Juan Camara (63. Mile Savković), Taras Romanczuk (66. Oleh Horin), Przemysław Mystkowski , Martin Kostal (58. Ognjen Mudrinski), Jesus Imaz (58. Karol Struski) - Bartosz Bida (82. Krzysztof Toporkiewicz).

Autor: Robert Fiłończuk