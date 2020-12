Jagiellonia Białystok rzutem na taśmę pokonała Wartę Poznań 4-3! Gospodarze ostatniego gola zdobyli w samej końcówce meczu. Obie ekipy grały dziś bardzo ofensywnie i wynik mógł być o wiele wyższy.

Otoczenie Jagiellonii po blamażu w meczu ze Stalą Mielec miało nadzieję, że ekipa z Białegostoku zdoła odegrać się i pokonać innego beniaminka. Warta Poznań w ostatnich spotkaniach prezentuje się jednak coraz lepiej i zawodnicy Piotra Tworka postanowili przypomnieć o tym również dziś.



Goście bowiem pierwsi wyszli na prowadzenie i to już w 15. minucie meczu. Jakub Kuzdra bardzo dobrze dograł piłkę z głębi boiska i ta trafiła do Mateusza Kuzimskiego. Napastnik Warty wpadł w pole karne i efektownym "lobem" pokonał Pavelsa Steinborsa. Podobnie jak w poprzedniej kolejce Jagiellonia szybko doprowadziła do wyrównania.



W 19. minucie starcia Jesus Imaz popędził prawą flanką i zagrał w pole karne. Na piłkę nabiegł Jakov Puljić i z najbliższej odległości wpakował ją do siatki. Scenariusz szybkiej odpowiedzi mógł sprawdzić się ponownie, lecz Jan Grzesik nie zdołał strzelić bramki, pomimo bardzo dobrej okazji.



Gospodarze nabrali w tym wprawy wcześniej, więc nie powinno dziwić, że udało im się to powtórzyć i kolejny raz bardzo szybko skontrowali swoich rywali. Niespełna minutę później Imaz otrzymał podanie z głębi boiska i wpadł w pole karne. Hiszpański pomocnik oddał strzał z bocznej strefy pola karnego, a pędząca futbolówka wpadła do bramki tuż pod poprzeczką.



Kilka minut później w kolejnej dobrej sytuacji znalazł się Grzesik. Tym razem gracz Warty oddał strzał z bliskiej odległości po rzucie rożnym, lecz ponownie nie udało mu się trafić do siatki. Sprawy w swoje ręce wziął zatem Michał Jakóbowski i po chwili doprowadził do wyrównania. Łukasz Trałka precyzyjnie dograł do pomocnika ekipy gości, a ten umieścił futbolówkę w siatce.

12. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-05 15:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Dobrynin 4 3 Jagiellonia Białystok Warta Poznań Šteinbors Olszewski Tiru Runje Wdowik Wojtkowski Pospiszil Imaz Romanczuk Czernych Puljić 3 Bielica Kuzdra Kieliba Ławniczak Kiełb Grzesik Trałka Czyżycki Janicki Jakóbowski Kuzimski SKŁADY Jagiellonia Białystok Warta Poznań Pavels Steinbors Daniel Bielica 76′ 76′ Paweł Olszewski Jakub Kuzdra Bogdan Tiru Bartosz Kieliba Ivan Runje Aleks Ławniczak 63′ 63′ Bartłomiej Wdowik Jakub Kiełb 70′ 70′ Kamil Wojtkowski 43′ 43′ 90′ 90′ Jan Grzesik Martin Pospiszil 49′ 49′ Łukasz Trałka 28′ 28′ Jesus Imaz Mateusz Czyżycki Taras Romanczuk 90′ 90′ Robert Janicki 34′ 34′ 76′ 76′ Fiodor Czernych 37′ 37′ Michał Jakóbowski 19′, 59′, 90′ (k.) 19′, 59′, 90′ (k.) Jakov Puljić 15′ 15′ Mateusz Kuzimski REZERWOWI Damian Węglarz Adrian Lis 63′ 63′ Bodvar Bodvarsson Robert Ivanov 76′ 76′ Maciej Makuszewski Dominik Smykowski 76′ 76′ Tomasz Przikryl 90′ 90′ Konrad Handzlik 70′ 70′ Mateusz Wyjadłowski Mateusz Spychała Kristopher Twardek Kajetan Szmyt Ariel Borysiuk 90′ 90′ Gracjan Jaroch Bartosz Bida Fernán Ferreiroa López

Piłkarze ani przez chwilę nie pomyśleli, że może warto zmniejszyć tempo i spotkanie oglądało się bardzo dobrze. Tuż przed kończącym pierwszą połowę gwizdkiem, goście zdołali objąć prowadzenie. Grzesik stanął przed kolejną szansą i wreszcie udało mu się zdobyć gola. Po zamieszaniu w polu karnym zawodnik Warty najlepiej odnalazł się pod bramką Steinborsa i mocnym uderzeniem wpakował futbolówkę w górny róg bramki.