Orest Tkaczuk, Oleg Horin i Martin Adamec nie będą już bronić barw Jagiellonii - poinformował w czwartek białostocki klub. Kontrakty tych trzech piłkarzy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Ekstraklasa rozwija się, ale piłkarze zarabiają za dużo. Wideo TV Interia

Najdłuższy staż w ekipie "Jagi" miał Adamec, który trafił do Białegostoku latem 2018 roku. W tym czasie był dwukrotnie wypożyczany do Wigier Suwałki i raz do Odry Opole. Dla "Dumy Podlasia" rozegrał osiem spotkań.

Reklama

Horin trafił do Jagiellonii przed rozpoczęciem bieżącego sezonu i wystąpił raz, w starciu z Piastem Gliwice, natomiast Tkaczuk dołączył do drużyny w trakcie zimowego okienka transferowego i nie doczekał się debiutu.

Nie dziwi więc, że białostocki klub zdecydował się zrezygnować z ich usług.

- Całej trójce dziękujemy za grę dla Jagiellonii i życzymy powodzenia w dalszej karierze - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez "Dumę Podlasia".

TB

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy