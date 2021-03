Jagiellonia Białystok. Skrzydłowy z Kanady z dłuższym kontraktem w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przedłużyła do połowy 2023 roku umowę z kanadyjskim skrzydłowym o czeskich korzeniach Krisem Twardkiem - poinformował w czwartek klub. Dotychczasowy, podpisany w październiku ub. roku kontrakt z 24-letnim reprezentantem Kanady obowiązywał do końca obecnego sezonu.

Twardek, który w 2017 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Kanady, ale w kategoriach młodzieżowych występował w czeskiej kadrze, doświadczenie w "dorosłej" piłce nożnej zdobywał na Wyspach Brytyjskich. Jako nastolatek praktykował w akademii londyńskiego Millwall, ma za sobą też występy w Braintree Town FC oraz Carlisle United FC.



Od czerwca 2018 roku występował w lidze irlandzkiej, w barwach Sligo Rovers (dwa sezony) oraz - w obecnym - w Bohemian FC. Z tym zespołem z Dublina walczył w eliminacjach Ligi Europy obecnego sezonu, ale irlandzka drużyna przegrała rywalizację z węgierskim MOL Vidi FC.



W Jagiellonii zagrał do tej pory sześć razy. "Kiedy trafiasz do nowego klubu, podstawowym celem jest zapracowanie na możliwość prolongowania umowy. Nie zanotowałem najlepszego startu, ale później poprawiłem swoją dyspozycję. W nowym miejscu czekało mnie wiele zmian oraz sporo rzeczy, do których trzeba się zaadaptować. Obecnie czuję się o wiele lepiej, jestem zżyty z tym zespołem. Optymistycznie patrzę w przyszłość" - powiedział Twardek, cytowany w czwartkowym komunikacie Jagiellonii Białystok.



Zapewnił, że w pierwszych spotkaniach zależało mu na możliwości nawet krótkiego występu, ale teraz chce walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce. "To mój indywidualny priorytet. Z kolei naszym celem, jako drużyny, jest zakończeniem rozgrywek na jak najwyższym miejscu w tabeli. Należy skupiać się na każdym kolejnym meczu. Zatem teraz czekamy na starcie ze Śląskiem Wrocław, w którym liczymy na wygraną" - dodał nominalny skrzydłowy, który w Białymstoku zaliczył już występ na bocznej obronie.



Dodał, że również na zgrupowaniu olimpijskiej reprezentacji Kanady był przymierzany do gry zarówno na skrzydle, jak i boku obrony. "Każda z tych pozycji mi odpowiada. Ciężko pracuję nad poprawą swoich umiejętności" - powiedział Twardek.



