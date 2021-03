Po tym jak w niedzielę wieczorem Kamil Wojtkowski, piłkarz Jagiellonii Białystok, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli auta, uciekał policji, po czym porzucił samochód, białostocki klub wyciągnął surowe konsekwencje. Rozwiązał kontrakt z zawodnikiem.

Jagiellonia Białystok już zaraz po zdarzeniu zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji wobec swego piłkarza, a następnie to zrobiła. Z punktu widzenia klubu piłkarskiego to represje najsurowsze z możliwych - rozwiązanie umowy i wydalenie z klubu oraz drużyny.



Białostocka policja w niedzielę wieczorem usiłowała zatrzymać samochód, który przekroczył prędkość. Kierowca zignorował wezwanie do kontroli drogowej. "Kierowca mercedesa nie zareagował na sygnały policjantów do zatrzymania się, uciekł, a następnie porzucił samochód" - mówił rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.



Auto znaleziono na parkingu Giełdy Rolno-Towarowej przy ul. Andersa. W poniedziałek jego właściciel sam zgłosił się do jednego z miejskich komisariatów, gdzie został przesłuchany. Kierowcy została pobrana krew do badania na zawartość środków odurzających w organizmie.

Jagiellonia Białystok potępiła Wojtkowskiego

Klub Jagiellonia wydał już wcześniej komunikat "w sprawie Kamila Wojtkowskiego", w którym zarząd poinformował, że w związku z niedzielnymi wydarzeniami z udziałem jej zawodnika, klub "jest w trakcie gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przebiegu i skutków opisywanej w mediach sytuacji".



"Jednocześnie chcemy podkreślić, że Jagiellonia Białystok potępia takie zachowania i uważa je za rażące naruszenia zasad dyscypliny, na które nie ma miejsca w naszym klubie. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zajścia, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje" - głosi komunikat.