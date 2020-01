Jagiellonia Białystok. Remis w sparingu z Viitorulem Konstanca

W rozegranym w piątek w tureckim Belek meczu kontrolnym Jagiellonia zremisowała 1-1 z FC Viitorul Konstanca - szóstym obecnie zespołem rumuńskiej ekstraklasy piłkarskiej. To drugi sparing białostoczan w trakcie zimowych przygotowań do wznowienia rozgrywek i drugi remis.

Bramkę dla Jagiellonii zdobył w spotkaniu z FC Viitorul Hiszpan Jesus Imaz. Po raz kolejny białostoczanie testowali zawodnika na lewą obronę; w ostatnim kwadransie zmienił tego gracza Islandczyk Bodvar Bodvarsson, który od początku zgrupowania leczył uraz i dopiero wchodzi w treningi z pełnym obciążeniem. Jeśli nie będzie kolejnego transferu, to o miejsce na lewej obronie miałby z Bodvarssonem rywalizować 19-letni Bartłomiej Wdowik, dwa dni temu pozyskany z pierwszoligowej Odry Opole.

Wdowik i macedoński bramkarz Dejan Iliev, wypożyczony z Arsenalu Londyn, to na razie jedyni nowi piłkarze Jagiellonii. Po stronie ubytków są napastnik Patryk Klimala (Celtic Glasgow) i lewy obrońca Brazylijczyk Guilherme (Konyaspor); wcześniej za porozumieniem stron odszedł defensywny pomocnik, Serb Marko Poletanovic.

Spotkanie z FC Viitorul było drugim meczem kontrolnym Jagiellonii w trakcie zimowych przygotowań i jednocześnie drugim na zgrupowaniu w Turcji. W miniony wtorek białostoczanie zremisowali 3:3 z KF Ballkani, liderem piłkarskiej ekstraklasy Kosowa.

Zgrupowanie w Belek, które rozpoczęło się 18 stycznia i potrwa do końca miesiąca, to główny etap przygotowań Jagiellonii. W planie białostoczanie mają jeszcze dwa mecze kontrolne. Przeciwnikami mają być ukraińskie Dnipro Dniepropietrowsk i austriacki zespół Wolfsberger AC, który jesienią uczestniczył w fazie grupowej Ligi Europy.

Po powrocie do Polski do meczu z Wisłą w Krakowie (8 lutego) Jagiellonia będzie przygotowywać się już we własnym ośrodku treningowym.

autor: Robert Fiłończuk