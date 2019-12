Jagiellonia Białystok szuka nowego trenera. Głównym kandydatem na to stanowisko jest,dobrze znany w naszym kraju Radoslav Latal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mamrot (Jagiellonia) po wygranej z Koroną Kielce. Wideo INTERIA.TV

Latal dwa razy prowadził Piasta Gliwice. W sezonie 2015/16 zdobył z tym klubem wicemistrzostwo Polski, ale w lipcu 2016 roku zrezygnował z pracy. We wrześniu jednak wrócił do Gliwic i pełnił obowiązki do końca lutego 2017 roku.

Reklama

Tym razem nie chciał odchodzić, ale władze klubu uznały, że trener nie ma ważnej licencji na prowadzenie klubu w Ekstraklasie. Ich zdania nie podzielił Piłkarski Sąd Polubowny przy PZPN, który przyznał rację szkoleniowcowi.

"Przegląd Sportowy" poinformował, że czeski trener może wrócić do Ekstraklasy i poprowadzić Jagiellonię Białystok. Latal miał pojawić się w Polsce przed świętami i rozmawiać z władzami białostockiego klubu.

Jagiellonia w grudniu zwolniła Ireneusza Mamrota. W dwóch ostatnich tegorocznych meczach zespół prowadził Rafał Grzyb. Od początku było jasne, że jest to rozwiązanie tymczasowe i klub będzie szukał innego szkoleniowca.



Przeszkodą w zatrudnieniu Latala jest jednak umowa wiążąca go z Sigmą Ołomuniec. Latal prowadzi ten zespół od lipca. Podpisał umowę na trzy lata.

Jego drużyna zajmuje dopiero 10. miejsce w czeskiej Fortuna Lidze. Władze klubu nie są zadowolone z postępów zespołu i mogą zgodzić się na rozwiązanie umowy ze szkoleniowcem.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy