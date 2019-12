Prezes Jagiellonii Białystok, Cezary Kulesza, w rozmowie z Interią zdementował rewelacje, jakie od rana krążą w przestrzeni wirtualnej. Adam Nawałka nie otrzymał oferty pracy na Podlasiu. Na liście życzeń przodują Marek Zub, Jan Urban i Gino Lettieri.

Narastają echa niedzielnej dymisji Ireneusza Mamrota z posady trenera Jagiellonii Białystok. W poniedziałek rano portal WP Sportowe Fakty podał, że propozycję zatrudnienia w klubie z Podlasia otrzymał były selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka. Jak można było się spodziewać, informacja uruchomiła w sieci lawinę komentarzy.

- Co za bzdury i niedorzeczności! - irytuje się prezes "Jagi", Cezary Kulesza w rozmowie z Interią. - Czytam, że Nawałka do nas nie przyjdzie, bo odmówił. Albo że jest za drogi. Kto to napisał? Ja nie wiem, co ci ludzie muszą jeść na śniadanie, żeby takie historie z samego rana wymyślać. W ogóle nie było tematu zatrudnienia Nawałki. Nie składałem takiej propozycji. Spekulacje na ten temat nie mają w sobie grama prawdy.

Obaj panowie serdecznie przywitali się podczas piątkowej gali z okazji 100-lecia PZPN. Ucięli sobie pogawędkę, ale - jak zapewnia prezes Kulesza - nie rozmawiali o sprawach Jagiellonii.

Tymczasem tego samego dnia "Przegląd Sportowy" poinformował, że do pracy w Jagiellonii przymierzani są Radoslav Latal i Marcin Brosz. - Nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem i nie mam takich planów - ucina wątek Kulesza.

Kto zatem jest poważnym kandydatem na następcę Mamrota, zwolnionego po ligowej porażce z Zagłębiem Lubin 0-1? Skrzynka mailowa prezesa "Jagi" pęka w szwach. Na zmianę szkoleniowca w Białymstoku zanosiło się od dłuższego czasu. Menedżerowie bezrobotnych obecnie trenerów barwne CV swoich klientów słali na Podlasie już od kilu tygodni. W tej chwili lista pretendentów do objęcia wolnego stanowiska liczy blisko 20 nazwisk.

Wedle nieoficjalnych informacji realnym wariantem wydaje się zatrudnienie kogoś z tercetu: Marek Zub, Jan Urban, Gino Lettieri. Opcję rezerwową stanowią kandydatury Leszka Ojrzyńskiego i Jacka Zielińskiego. Nazwisko nowego trenera Jagiellonii poznamy przed 10 stycznia. Tego dnia drużyna rozpocznie przygotowania do rundy rewanżowej.

Dwa ostatnie tegoroczne mecze - z Lechią Gdańsk u siebie i z Górnikiem Zabrze w gościnie - białostoczanie rozegrają pod wodzą Rafała Grzyba, dotychczasowego asystenta Mamrota. W sześciu ostatnich meczach ponieśli cztery porażki i znaleźli się w dolnej połowie tabeli.

UKi