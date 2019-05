Jagiellonia Białystok pokonała 4-2 Pogoń Szczecin w spotkaniu 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Białostoczanie dzięki wygranej wciąż są na czwartej pozycji w tabeli, gwarantującej miejsce w eliminacjach europejskich pucharów.

Zdjęcie Radość piłkarzy Jagiellonii po bramce Ivana Runje /Artur Reszko /PAP

W czwartek Jagiellonia mierzyła się w finale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk na Stadionie Narodowym, gdzie w dramatycznych okolicznościach przegrała 0-1, a gola na wagę tytułu w 90. minucie strzelił Artur Sobiech. W grze Lechii, która w niedzielę przegrała 0-2 z Cracovią widać było trudy tamtego spotkania. - Szkoda, że nie graliśmy tego meczu w sobotę, bo prosto ze Stadionu Narodowego przyjechalibyśmy do Krakowa - ironizował trener Lechii Piotr Stokowiec.

Po tym, jak Jagiellonia rozpoczęła dzisiejsze spotkanie, nie sposób było poznać, że oni także stoczyli niedawno tak ważny pojedynek. Po siedmiu minutach wynik brzmiał 2-0 dla gospodarzy! "Jaga" wywalczyła dwa rzuty rożne i oba wykorzystała.

Najpierw, już w 3. minucie, świetnie w polu karnym zachował się Jesus Imaz, który opanował piłkę i huknął nie do obrony! Piłka trafiła w samo okienko bramki! Po chwili kolejne dośrodkowanie w pole karne dotarło do Ivana Runje, który wygrał pojedynek główkowy z Kamilem Drygasem i umieścił piłkę w bramce.

Pogoń, która wyszła na to spotkanie w nietypowym dla siebie ustawieniu 5-3-2, z Tomasem Podstawskim w roli jednego ze stoperów, na początku meczu wyraźnie nie czuła się komfortowo w nowej formacji. Z minuty na minutę nabierała jednak wiatru w żagle, czego efektem była kontaktowa bramka już z 21. minuty. Wówczas zupełnie niepilnowany w polu karnym był Sebastian Kowalczyk, który uderzył mocno w kierunku dalszego słupka, nie zostawiając szans bramkarzowi.

Niedługo później blisko podwyższenia na 3-1 była Jagiellonia. Sprzed pola karnego bardzo ładnie przymierzył Martin Kosztal i Jakub Bursztyn w ostatniej chwili sparował jego uderzenie na słupek.

W odpowiedzi znów zaatakowali "Portowcy". Ricardo Nunes znakomicie dośrodkował z lewej strony wprost na głowę Soufiana Benyaminy. Temu zabrakło naprawdę niewiele, bowiem piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę.

Na drugą połowę z szatni decyzją Ireneusza Mamrota nie wrócił Kosztal, którego zastąpił Martin Adamec.

W 66. minucie było już 3-1 dla Jagiellonii. Fatalny błąd popełnili "Portowcy", po tym jak Kamil Drygas podał między Mariusza Malca a Radosława Majewskiego. Żaden z nich nie ruszył do podania, w przeciwieństwie do Arvydasa Novikovasa. Litwin natychmiast uruchomił Jesusa Imaza, który zderzył się w polu karnym z Jakubem Bartkowskim, ale szybko się podniósł i zmieścił piłkę między słupkiem a Bursztynem!

Dla Imaza był to już ósmy gol dla Jagiellonii, a 15. w całym sezonie. Tym samym został wiceliderem klasyfikacji strzelców, wespół z Carlitosem, Marcinem Robakiem i Flavio Paixao. Klika minut później na boisku zmienił go 18-letni Maciej Twarowski.

To właśnie Twarowski, wraz z Novikovasem w niezrozumiały sposób zachowali się chwilę później, gdy zupełnie rozstąpili się w murze, dając Zvonimirowi Kożuljowi okazję do mocnego uderzenia. Wykorzystał to Bośniak, a że przy interwencji nie popisał się jeszcze Marian Kelemen, to piłka wpadła do bramki.

Wydawało się, że Pogoń może pokusić się jeszcze o doprowadzenie do remisu, ale wtedy kapitalną akcję przeprowadził Poszpiszil. Czeski pomocnik minął Majewskiego i mocnym strzałem sprzed pola karnego zdobył bramkę na 4-2!

Dzięki wygranej Jagiellonia wciąż jest na czwartym miejscu w tabeli, gwarantującym miejsce w europejskich pucharach. Pogoń zamyka grupę mistrzowską.

Wojciech Górski



Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 4-2 (2-1)

Bramki: 1-0 Imaz (3.), 2-0 Runje (7.), 2-1 Kowalczyk (21.), 3-1 Imaz (66.), 3-2 Kożulj (79.), 4-2 Pospiszil (88.).

Żółta kartka: Pogoń - Zvonimir Kozulj.

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Widzów: 6 348.

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenic, Bodvar Bodvarsson - Martin Pospisil, Taras Romanczuk - Martin Kostal (46. Martin Adamec), Arvydas Novikovas (82. Andrej Kadlec), Guilherme Sitya - Jesus Imaz (74. Maciej Twarowski).

Pogoń Szczecin: Jakub Bursztyn - David Stec (69. Santeri Hostikka), Jakub Bartkowski, Mariusz Malec, Ricardo Nunes (62. Hubert Matynia) - Tomas Podstawski, Kamil Drygas - Sebastian Kowalczyk (69. Adrian Benedyczak), Zvonimir Kozulj, Radosław Majewski - Soufian Benyamin.



