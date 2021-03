Pogoń Szczecin przełamała złą passę! "Portowcy" wrócili na zwycięska ścieżkę, pokonując na wyjeździe 1-0 Jagiellonię Białystok w 21. kolejce PKO Ekstraklasy. Strzelcem jedynej bramki był Michał Kucharczyk. W końcówce meczu na murawie zrobiło się gorąco. W efekcie gospodarze kończyli ten mecz w dziewiątkę, a przyjezdni w dziesiątkę. Dodatkowo na trybuny odesłani zostali kierownik "Portowców" oraz trener "Jagi" - Bogdan Zając.

Jeszcze po 17. kolejce Pogoń Szczecin okupowała fotel lidera PKO Ekstraklasy. Później zanotowała jednak trzy porażki, przez co ustąpiła miejsca Legii Warszawa. W walce z Jagiellonią - która przegrała dwa ostatnie spotkania - walczyła o przełamanie złej passy.



Pierwszą połowę można opisać znanym piłkarskim frazesem, twierdząc że był to mecz walki. Na murawie brakowało klarownych okazji i jakości, za to mnożyły się kolejne faule, a sędzia pokazał cztery żółte kartoniki.

Jedyny celny strzał oddał tuż przed przerwą Bartłomiej Wdowik. Był on jednak chimeryczny, przez co z łatwością obronił go bramkarz.



Zahović nie wykorzystał błędu Dziekońskiego

Na początku drugiej połowy poważny błąd popełnił Xavier Dziekoński, wybijając piłkę wprost pod nogi Luki Zahovicia. Piłkarz Pogoni po przejęciu futbolówki pognał w pole karne i z ostrego kąta uderzył tuż obok słupka. Goście nie wykorzystali "prezentu", ale systematycznie zyskiwali przewagę, spychając "Jagę" do defensywy.

Kucharczyk bohaterem Pogoni

Starania gości przyniosły efekt w 64. minucie, gdy Jakub Bartkowski mocno dośrodkował piłkę z prawej flanki. Futbolówka - po odbiciu od głowy jednego z obrońców - trafiła do Michała Kucharczyka, który po dokładnym przyjęciu pewnie pokonał bramkarza.



"Jaga" miała później jedną dobrą okazję do wyrównania. Zmarnował ją jednak Martin Pospiszil, który po ograniu obrońcy w "szesnastce" uderzył nad poprzeczką.

W 84. minucie pomocnik ekipy z Białegostoku znów znalazł się w centrum wydarzeń, falując Aleksa Gorgona. Między piłkarzami obu ekip doszło do przepychanki. Zamieszanie zaowocowało dwoma żółtymi kartkami dla Pospiszila, który wyleciał z boiska podobnie jak Kacper Smoliński - który obejrzał drugi żółty kartonik - i kierownik "Portowców".



Mecz przedwcześnie zakończył także Błażej Augustyn. Arbiter ukarał go drugi raz żółtą kartką w 89. minucie po faulu na Kurzawie.



Pogoń wykorzystała grę w przewadze w 94. minucie, gdy wprowadzony z ławki Adam Frączczak zwiódł rywala i pewnym strzałem posłał piłkę do siatki. Gol nie został jednak uznany. Sędzia po analizie VAR wrócił do wcześniejszej sytuacji, odgwizdując faul Konstandinosa Triandafilopulosa. W końcówce na trybuny został jeszcze wyrzucony trener Jagiellonii - Bogdan Zając. Pogoń ostatecznie wygrała 1-0.

21. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-03-12 20:30 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Damian Sylwestrzak Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 0 1 DO PRZERWY 0-0 M. Kucharczyk 64'

0 1 Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin Stipica Bartkowski Zech Triantafyllopoulos Matynia Kucharczyk Dabrowski Gorgon Smolinski Kowalczyk Zahovič Dziekoński Olszewski Runje Augustyn Nastić Ferreiro Kwiecień Pospiszil Romanczuk Wdowik Puljić SKŁADY Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin Xavier Dziekoński Dante Stipica Paweł Olszewski Jakub Bartkowski Ivan Runje Benedikt Zech 90′ 90′ 90′ 90′ Błażej Augustyn Konstantinos Triantafyllopoulos Bojan Nastić 9′ 9′ Hubert Matynia 65′ 65′ Fernán Ferreiroa López 64′ 64′ Michał Kucharczyk 15′ 15′ 89′ 89′ Bartosz Kwiecień Damian Dąbrowski 84′ 84′ 84′ 84′ Martin Pospiszil 45′ 45′ 87′ 87′ Alexander Gorgon Taras Romanczuk 84′ 84′ 84′ 84′ Kacper Smolinski 68′ 68′ Bartłomiej Wdowik 32′ 32′ 70′ 70′ Sebastian Kowalczyk Jakov Puljić 27′ 27′ 70′ 70′ Luka Zahovič REZERWOWI Pavels Steinbors Jakub Bursztyn Myroslav Mazur Mariusz Malec 89′ 89′ Przemysław Mystkowski 70′ 70′ Rafał Kurzawa Godfrey Bitok Stephen 9′ 9′ Luís Carlos Machado Mata Maciej Bortniczuk Kamil Drygas 65′ 65′ Maciej Makuszewski Kacper Kozłowski 68′ 68′ Fiodor Czernych 87′ 87′ Tomas Martins Podstawski Bogdan Tiru Adrian Benedyczak Kamil Wojtkowski 70′ 70′ Adam Frączczak

