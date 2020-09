Jagiellonia Białystok może dziś mówić zarówno o szczęściu, jak i o pechu. Białostoczanie przegrywali już 0-2, ale zdołali odrobić straty i zremisowali 2-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Gospodarze powinni jednak spokojnie wygrać ten mecz, lecz zmarnowali zbyt wiele dogodnych sytuacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Michał Probierz ogłosił transfer środkowego obrońcy. Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Trudno rozegrać bardziej pechowe 45 minut, niż miało to miejsce w przypadku Jagiellonii. Białostoczanie schodzili na przerwę przegrywając 0-2, a Podbeskidzie należało chwalić za skuteczność i kilka ciekawych akcji w ofensywie. Szczególnie za sytuację, po której zdobyli pierwszą bramkę - Tomasz Nowak doskonale zagrał w "uliczkę" do Kamil Bilińskiego, a ten w sytuacji sam na sam - mimo iż był faulowany - pokonał Pavelsa Steinborsa.

Reklama

Na 2-0 po rzucie rożnym podwyższył Michał Rzuchowski i w Białymstoku pachniało sensacją.



Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że gra Jagiellonii wyglądała słabo. Drużyna Bogdana Zająca marnowała jednak sytuacje na potęgę - w pierwszej połowie trzykrotnie obijając obramowanie bramki Martina Polaczka. Najpierw z rzutu wolnego w poprzeczkę trafił Martin Pospiszil, później Czechowi na drodze do bramki stanął słupek. Po jednym z kornerów Podbeskidzie uratowała poprzeczka, a gdy dodamy do tego dwie wymarzone okazje Błażeja Augustyna (w tym pudło z trzech metrów), zobaczymy obraz pecha Jagiellonii.



Zobacz zapis relacji na żywo



Białostoczanie przełamali się po przerwie i natychmiast zadali dwa ostre ciosy. Najpierw Jakov Puljić wykorzystał dośrodkowanie Macieja Makuszewskiego i głową strzelił kontaktowego gola, później Jesus Imaz trafił z bliska po podaniu Pawła Olszewskiego. Sześć minut po przerwie wynik brzmiał 2-2.



W dalszej części meczu Jagiellonia spuściła jednak z tonu, jakby zmęczona gonieniem wyniku. Mimo tego w ostatniej akcji meczu doskonałą okazję zmarnował jeszcze Puljić, z siedmiu metrów strzelając wysoko nad bramką. Podbeskidzie także nie złożyło broni i ambitnie kontrowało, przez co białostoczanie musieli mieć się na baczności.



Kibice w Białymstoku obejrzeli dobre, żywe spotkanie, z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. Jagiellonia wciąż jest niepokonana, ale z trzech spotkań wygrała tylko jedno.



Podbeskidzie zaś, tak jak pozostali beniaminkowie, wciąż czeka na pierwszą wygraną w sezonie. Drużyna z Bielska-Białej w każdym meczu strzelała dwa gole, ale traci ich jeszcze więcej.



Wojciech Górski



Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Biliński (19.), 0-2 Rzuchowski (38.), 1-2 Puljić (49.), 2-2 Imaz (52.).



3. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-09-11 18:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Marciniak 2 2 Jagiellonia Białystok Podbeskidzie B.-B. Šteinbors Olszewski Runje Augustyn Bodvarsson Makuszewski Romanczuk Imaz Pospiszil Mystkowski Puljić Polaček Mroczko Komor Rundić Gach Danielak Rzuchowski Nowak Figiel Sierpina Biliński SKŁADY Jagiellonia Białystok Podbeskidzie B.-B. Pavels Steinbors Martin Polaczek Paweł Olszewski 61′ 61′ Szymon Mroczko 22′ 22′ Ivan Runje Aleksander Komor Błażej Augustyn 90′ 90′ Milan Rundić Bodvar Bodvarsson Kacper Gach 85′ 85′ Maciej Makuszewski 88′ 88′ Karol Danielak Taras Romanczuk 38′ 38′ Michał Rzuchowski 53′ 53′ Jesus Imaz 87′ 87′ Tomasz Nowak 85′ 85′ Martin Pospiszil 69′ 69′ 71′ 71′ Rafał Figiel 69′ 69′ Przemysław Mystkowski 61′ 61′ Łukasz Sierpina 49′ 49′ Jakov Puljić 19′ 19′ Kamil Biliński REZERWOWI Xavier Dziekoński Rafał Leszczyński Damian Węglarz 87′ 87′ Mateusz Marzec 85′ 85′ Andrej Kadlec Dmytro Bashlay 22′ 22′ Bogdan Tiru 88′ 88′ Desley Ubbink Krzysztof Toporkiewicz Jakub Bieroński 85′ 85′ Ariel Borysiuk 61′ 61′ Maksymilian Sitek Maciej Bortniczuk 61′ 61′ Bartosz Jaroch 69′ 69′ Bartosz Bida 71′ 71′ Gergő Bence Kocsis Szymon Sobczak Iván Martín Gómez