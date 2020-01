Jagiellonia rozpoczęła główny etap przygotowań do drugiej części sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Pod wodzą nowego szkoleniowca Bułgara Iwajło Petewa białostoczanie wyruszyli w sobotę na dwutygodniowy obóz do tureckiego Beleku, gdzie mają zagrać cztery sparingi.

Kadra na to zgrupowanie liczy 28 piłkarzy. Największą niespodzianką jest brak w niej miejsca dla doświadczonego bramkarza Grzegorza Sandomierskiego, który w kilku ostatnich meczach przed zimową przerwą wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Sztab szkoleniowy dał 30-latkowi, który ma na koncie m.in. trzy mecze w reprezentacji, wolną rękę w szukaniu nowego klubu.

Na zgrupowanie nie wyjechał też inny golkiper Krsevan Santini. Chorwat, który od pół roku był w kadrze Jagiellonii, podpisał wcześniej roczny kontrakt, ale grał jedynie w sparingach.

W tej sytuacji największe szanse na grę mają Macedończyk Dejan Iliev, wypożyczony kilka dni temu z Arsenalu Londyn, oraz Damian Węglarz. Do Turcji polecieli też niespełna 22-letni Hubert Gostomski oraz 17-latek Xavier Dziekoński.

Iliev to na razie jedyny transfer do Jagiellonii w zimowej przerwie. Trwają poszukiwania m.in. napastnika, bo na początku tygodnia do szkockiego Celticu Glasgow przeszedł Patryk Klimala. Młodzieżowy reprezentant Polski bardzo dobrze prezentował się od początku sezonu (7 bramek) i został zauważony przez skautów zagranicznych klubów.

Po transferze Klimali Jagiellonia musi szukać nie tylko rozwiązania w ataku (w kadrze jest np. serbski napastnik Ognjen Mudrinski, ale na razie nie spełnia oczekiwań), ale również pomysłów na obsadę pozycji młodzieżowca w składzie. Dotychczas był nim najczęściej właśnie Klimala albo niespełna 19-letni Bartosz Bida. Dlatego na zgrupowaniu w Belek trener Petew będzie sprawdzał przydatność do zespołu większej grupy młodych zawodników.

O uznanie nowego trenera będzie też zabiegał np. obrońca Dawid Szymonowicz, który wrócił z wypożyczenia do Rakowa Częstochowa.

W Turcji Jagiellonia ma w planie cztery mecze kontrolne. Przeciwnikami mają być m.in. rumuński Viitorul Konstanca, ukraińskie Dnipro Dniepropietrowsk i austriacki zespół Wolfsberger AC, który jesienią uczestniczył w fazie grupowej Ligi Europy.

Do Polski Jagiellonia wróci 1 lutego i do rozpoczęcia rozgrywek będzie przygotowywać się na swoich obiektach w Białymstoku. Pierwszy mecz w drugiej części sezonu zagra 8 lutego z Wisłą w Krakowie.

Jagiellonia zajmuje obecnie w tabeli Ekstraklasy dziewiątą miejsce.

Robert Fiłończuk

