Wszyscy piłkarze i sztab trenerski Jagiellonii Białystok zgodzili się na obniżkę pensji - podał na Twitterze Piotr Wołosik.

Jagiellonia nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, ale wygląda na to, że jest ono jedynie kwestią czasu. Tym samym klub z Białegostoku dołączy do drużyn, które zgodziły się na obniżkę pensji.



Wcześniejsze doniesienia ze wschodniej części Polski mówiły o problemach negocjacyjnych pomiędzy zawodnikami a prezesem. Sprawa przybrała jednak pozytywny finał.



"Rozmowy/negocjacje zakończone. Wszyscy piłkarze Jagiellonii oraz sztab doszli do porozumienia i zgodzili się na obniżkę pensji. Bez wyjątku i brawo" - napisał na Twitterze Piotr Wołosik, dziennikarz "Przeglądu Sportowego", bardzo dobrze orientujący się w temacie Jagiellonii.



Tym samym "Jaga" poszła w ślady m.in. Śląska Wrocław, Wisły Kraków, Wisły Płock, Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin, które już wcześniej poinformowały o porozumieniu w sprawie obniżki pensji.



Przypomnijmy, że Rada Nadzorcza Ekstraklasy zarekomendowała klubom obniżkę kontraktów zawodników o 50 proc., lecz do kwoty nie niższej niż 10 tysięcy złotych.



