Serbski napastnik Ognjen Mudrinski jeszcze dziś podpisze czteroletni kontrakt z Jagiellonią. Bliski przejścia do klubu z Białegostoku jest też ofensywny pomocnik Tomasz Przikryl. Czech przyjechał do Polski na testy medyczne przed transferem do Jagiellonii Białystok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Najciekawsze transfery przychodzące. Wideo INTERIA.TV

W ekipie Ireneusza Mamrota wyceniany na 900 tys. euro Przikryl ma zastąpić sprzedanego do Legii, za 300 tys. euro, Arvydasa Novikovasa.





Reklama

Przikryl ostatnio bronił barw FK Mlada Boleslav, siódmego zespołu czeskiej ekstraklasy. Jest wychowankiem Sigmy Ołomuniec, z której wypłynął do Sparty Praga, następnie na wypożyczenie do praskiej Dukli, a od stycznia 2016 r. grał w Mladej Boleslav.

W 205 meczach czeskiej Fortuna Ligi strzelił 33 gola, a przy 21 asystował.

Wedle Transfermarkt.de Przikrylowi wygasł kontrakt z Mladą Boleslav, ale z komunikatu czeskiego klubu wynika, że 27-latek nie trafi na Podlasie na zasadzie wolnego transferu.



- Tomasz Przikryl należał do filarów Mladej Boleslav, był jednym z naszych najlepszych piłkarz. Zarząd klubu pozwolił mu na przejście testów medycznych w polskim klubie i jest gotowy na rozmowy o transferze - powiedział menedżer ds. komunikacji w Mladej Boleslav Jirzi Koros.



Czesi twierdza, że Przikryl, w grudniu 2018 r., przedłużył umowę, na "następny okres wieloletni". Jak powiedział Interii prezes i współwłaściciel Jagiellonii - Cezary Kulesza, faktycznie, Przikryl ma z Mladą Boleslav umowę ważną do czerwca 2020 r., zatem kluby czekają negocjacje o wysokości odstępnego.



Przikryl jest obunożnym zawodnikiem, który może grać zarówno na pozycji rozgrywającego, jak i na obu skrzydłach.



Jeszcze ciekawiej zapowiada się transfer Mudrinskiego. Były reprezentant serbskiej młodzieżówki ostatnio bronił barw FK Czukariczki. 27-latek w 163 meczach ekstraklasy Serbii zdobył 65 goli i 16 razy asystował. W sezonie 2014/2015 rozegrał też 14 spotkań w 2. Bundeslidze. W barwach Greuther Fuerth strzelił trzy bramki i raz asystował.

"Jaga" zdecydowała się podpisać z Mudrinskim czteroletni kontrakt.



MB