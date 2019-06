Kto będzie strzelał gole dla Jagiellonii Białystok w nowym sezonie? Klub poszukuje napastnika, ale... "Na razie jest z nim trochę tak, jak z yeti" - mówi trener "Jagi" Ireneusz Mamrot.

Piłkarze Jagiellonii przebywają na zgrupowaniu w Kępie. W sobotę w pierwszym sparingu pokonali 3-0 Pogoń Siedlce.

Kadra nie jest jeszcze skompletowana. Trener Mamrot liczy m.in. na pozyskanie nowego napastnika.

"Na razie jest z nim trochę tak, jak z yeti. Mówiąc poważnie, wydawało się, że dołączy do nas szybciej, ale niestety z transferami jest tak, że jest on pewny dopiero wtedy, gdy podpisany jest kontrakt" - mówi szkoleniowiec, cytowany na stronie klubu.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", chodzi o Norwega Kristiana Opsetha. 29-letni piłkarz w poprzednim sezonie grał w tureckim Erzurumsporze, ale klub zalega mu z płatnościami i zawodnik chce przenieść się do Polski.

"Ta sprawa się przeciąga, zawodnik bardzo chce do nas przyjść, ale nie wszystko jest uzależnione tylko od niego. Przeciąga się sprawa rozwiązania przez niego kontraktu i nie chcę podawać jakichkolwiek terminów" - tłumaczy Mamrot.

"Zależy nam na tym, aby był on z nami jak najszybciej, bo wiadomo, że już tydzień okresu przygotowawczego mu uciekł. Na szczęście, w tym roku jest on dłuższy, ale dobrze by było, żeby nowy zawodnik dołączył do nas jeszcze na zgrupowanie i jeszcze tutaj wykonał część pracy, a dopiero później dostałby dodatkowe treningi indywidualne, aby nadrobić zaległości. Im będzie on później, tym trudniej będzie go wkomponować do zespołu i dobrze przygotować go pod względem fizycznym" - podkreśla trener Jagiellonii.

Start nowego sezonu Ekstraklasy zaplanowano na 19 lipca.

