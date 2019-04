Arvydas Novikovas w meczu 30. kolejki z Lechem Poznań nabawił się kontuzji barku, która może wykluczyć go z gry do końca sezonu. Według oficjalnego komunikatu Litwin może pauzować od czterech do sześciu tygodni.

Zdjęcie Kontuzjowany Arvydas Novikovas opuszcza boisko w meczu z Lechem Poznań /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Skrzydłowy Jagiellonii nabawił się kontuzji już na początku spotkania, gdy przed polem karnym faulował go Kamil Jóźwiak. Już od początku uraz nie wyglądał dobrze, bowiem Novikovas długo nie podnosił się z boiska.



Reklama

- Mamy do czynienia ze zwichnięciem przednim barku prawego wraz z uszkodzeniem więzadeł obrąbkowo-ramiennych. Wstępne rokowania co do powrotu do treningów z zespołem szacuje na okres od 4 do 6 tygodni - poinformował Krzysztof Koryszewski, klubowy lekarz Jagiellonii. za pośrednictwem oficjalnej strony klubu.

Optymistyczny wariant zakłada więc, że Litwin zdąży wrócić do pełni sił, by zagrać w dwóch ostatnich spotkaniach sezonu 2018/19 przeciwko Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. Pesymistyczny - wyklucza go z gry do końca sezonu.

Novikovas w ostatnich dwóch sezonach jest kluczowym zawodnikiem "Jagi". W trwających rozgrywkach rozegrał 26 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. Białostocki klub po sezonie zasadniczym zajmuje szóstą lokatę.

WG

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy