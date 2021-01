Jagiellonia Białystok. Martin Pospiszil z nowym kontraktem do 2024 roku

Jagiellonia Białystok przedłużyła do połowy 2024 roku kontrakt z czeskim pomocnikiem Martinem Pospiszilem. 29-letni piłkarz jest jednym z kluczowych graczy zespołu zajmującego obecnie siódme miejsce w Ekstraklasie.

Pospiszil gra w Jagiellonii od 2017 roku, trafił tam z czeskiego FK Jablonec, wcześniej reprezentując m.in. Sigmę Ołomuniec. Jak podał białostocki klub, Czech rozegrał w barwach Jagiellonii już ponad sto spotkań. Również w obecnie trwających rozgrywkach jest graczem podstawowego składu.



"Nowym kontraktem wszyscy w klubie pokazali mi, że czują do mnie duży szacunek i są ze mnie zadowoleni. Zostaję na kolejne trzy lata i to bardzo dobra informacja" - powiedział czeski pomocnik po podpisaniu nowej umowy.



"Czekałem do końca na pomyślny rozwój sytuacji i cieszę się z tego, że zostaję w Jagiellonii" - dodał piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.



Przyznał, że świetnie czuje się w Białymstoku. "Jak przychodziłem do Jagiellonii, nie sądziłem, że będę tutaj tak długo. Zaraz będą cztery lata, a za chwilę dojdą kolejne trzy. Nawet w Czechach nie grałem tyle w żadnym innym klubie. To pokazuje, jak duże wsparcie czuję od wszystkich osób z Jagiellonii. Będę chciał im się za to odwdzięczyć, bo dla mnie to duży zaszczyt. Chciałbym z Jagiellonią poprawić dotychczasowe sukcesy, zdobyć jakieś trofeum" - dodał.



Martin Pospiszil to drugi kluczowy zawodnik białostoczan, z którym zimą udało się przedłużyć kontrakt. Niedawno zrobił to także 31-letni chorwacki stoper Ivan Runje; on także związał się z Jagiellonią nową umową obowiązującą do czerwca 2024 roku.



autor: Robert Fiłończuk



