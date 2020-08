Jagiellonia Białystok. Martin Kosztal wypożyczony do ligi słowackiej

Jagiellonia wypożyczyła do słowackiego FK Senica skrzydłowego Martina Kosztala - poinformował w piątek klub z Białegostoku. Słowak był w ostatnim czasie daleko od pierwszego składu Jagiellonii, w zespole występującym w najwyższej klasie piłkarskich rozgrywek na Słowacji ma spędzić rok.

Martin Kosztal trafił do Jagiellonii pod koniec stycznia 2019 roku, wraz z dwoma innymi zawodnikami Wisły Kraków: Hiszpanem Jesusem Imazem i Chorwatem Zoranem Arseniciem; podobnie jak oni, miał być ważnym ogniwem zespołu ówczesnych wicemistrzów Polski.

W Białymstoku jednak nie pokazał formy takiej, jaką potrafił prezentować występując w Wiśle, w zasadzie przez cały okres swej gry w Jagiellonii na stałe nie wywalczył miejsca w pierwszym składzie, do tego często leczył urazy. W trakcie przygotowań do obecnego sezonu nie znalazł się w blisko 30-osobowej kadrze na obóz przygotowawczy w Uniejowie, nie zagrał ani w sparingach, ani w meczach o stawkę w Pucharze Polski czy w pierwszej kolejce ekstraklasy.



Dotychczasowy bilans gry Kosztala w Jagiellonii, to 29 meczów w ekstraklasie i jeden w rozgrywkach Puchar Polski. Bramki nie zdobył, zaliczył cztery asysty. Klub FK Senica, do którego trafił na roczne wypożyczenie, występuje w słowackiej ekstraklasie. Ubiegły sezon zakończyli na 10. miejscu.



To kolejny zawodnik, którego Jagiellonia wypożycza na progu nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Wcześniej do chorwackiego HNK Gorica "oddała" napastnika Ognjena Mudrinskiego, którego pozyskała przed rokiem, ale Serb - jak dotąd - w białostockim zespole swoich umiejętności strzeleckich nie pokazał. Obrońca (lub defensywny pomocnik) Dawid Szymonowicz trafił do Cracovii.



Autor: Robert Fiłończuk