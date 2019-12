Jagiellonia Białystok. Marek Zub kandydatem na trenera

Marek Zub jest jednym z kandydatów do zastąpienia Ireneusza Mamrota na ławce trenerskiej jedenastki z Białegostoku. Po okresie pracy poza granicami Polski, doświadczony szkoleniowiec odpoczywa w domu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blond "Lewego", tygrys i golenie na boisku. Najbardziej ekstrawaganckie fryzury w Bundeslidze (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Reklama

Po porażce u siebie w ostatniej kolejce z Zagłębiem Lubin trener Mamrot, po prawie 2,5 roku pracy, pożegnał się z Jagiellonią. W dwóch ostatnich kolejkach drużynę z Podlasia będzie prowadził jego asystent Rafał Grzyb. To jednak tylko rozwiązanie tymczasowe.



Na trenerskiej giełdzie już padają nazwiska szkoleniowców, którzy mogliby zastąpić Mamrota. Są na niej takie nazwiska, jak: Marek Zub, Jan Urban czy Gino Lettieri. Mówi się też o Radoslavie Latalu, który z Piastem trzy lata temu świętował wicemistrzostwo Polski.

Ciekawa jest kandydatura trenera Zuba. To jeden z niewielu polskich szkoleniowców, który z sukcesami pracował za granicą. Dwa razy zdobywał tytuł z Żalgirisem Wilno, z którym kilka lat temu w eliminacjach Ligi Europy ograł Lecha Poznań, był Trenerem Roku na Łotwie czy pracował na Białorusi i w Kazachstanie. W Ekstraklasie ten 55-letni szkoleniowiec jeszcze tak naprawdę nie dostał szansy. Co robi teraz?

- Jestem na urlopie w domu po długoletniej pracy w zagranicznych klubach, a gdzie będę pracował, to czas pokaże. Z zadowoleniem wyjeżdżam do pracy poza granicami Polski, choć wiadomo, cierpią na tym najbliżsi. To jest jednak wpisane w nasz zawód. Ekstraklasa? Nie zamykam się na żadną opcję. Póki co tak naprawdę nie dostałem jeszcze szansy w naszej lidze, a patrząc na liczbę zatrudnianych u nas zagranicznych trenerów, to moje szansę rosną. Myślę tutaj o sobie jak o zagranicznym trenerze, bo przecież większość z tych ostatnich lat spędziłem poza Polską - mówił mi z uśmiechem, przy okazji październikowego meczu Łotwa - Polska, doświadczony szkoleniowiec.

Michał Zichlarz