Występujący niegdyś na szkockich boiskach Maciej Żurawski ocenił w rozmowie z tamtejszymi mediami dyspozycję Patryka Klimali, którym interesuje się Celtic. - W przyszłości może zostać następcą Roberta Lewandowskiego - stwierdził były snajper reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: To był bardzo dobry rok. Wideo TV Interia

Klimala zwrócił na siebie uwagę dobrymi występami w Jagiellonii Białystok i młodzieżowej reprezentacji Polski. W 17 ligowych spotkaniach 21-latek siedmiokrotnie trafiał do siatki, stając się najskuteczniejszym młodzieżowcem na boiskach Ekstraklasy.

Reklama

Nic więc dziwnego, że wyczynami młodego snajpera zainteresowało się kilka klubów. Wśród nich znalazł się Celtic, którego barw bronił niegdyś właśnie Żurawski.

Szkocki "The Sun" postanowił przepytać go, czy ewentualny transfer Klimali będzie dobrym ruchem ze strony "The Bhoys".

- Myślę, że Celtic będzie dla niego odpowiednim klubem, chociaż nie będzie miał łatwo. Ja trafiłem do Glasgow mając 29 lat, byłem więc bardziej doświadczony. Gdy jesteś młodszy, trudniej jest ci wejść do dużego klubu. On ma jednak odpowiednie atrybuty mentalne i fizyczne, by odnieść sukces w Szkocji - stwierdził Żurawski, który w 65 meczach w barwach "The Bhoys" zanotował 22 trafienia.

Eks-snajper uważa, że potencjał Klimali jest ogromny i to on może być w przyszłości następcą Roberta Lewandowskiego.

- Nie jest jeszcze gotowym produktem, ale ma olbrzymi talent. Jest szybki jak błyskawica - a to cecha, której potrzebują topowi napastnicy - oraz silny z piłką przy nodze. To piłkarz, o którym mówi się w Polsce. Myślę, iż wiele osób oczekuje, że będzie to snajper, który zastąpi Lewandowskiego w drużynie narodowej. Nie stanie się to już teraz, bo Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Może jednak tego dokonać w przyszłości, jeśli ciągle będzie się tak rozwijał - ocenił Klimalę Żurawski, który zaznacza, że asa Jagiellonii wciąż czeka mnóstwo pracy.

Cena, jaką trzeba zapłacić za 21-latka, nie jest wygórowana. W jego kontrakcie zapisano bowiem klauzulę odstępnego, wynoszącą cztery miliony euro. Nie jest to kwota, która może odstraszyć sterników Celticu. Zwłaszcza po tak pozytywnej rekomendacji Żurawskiego.

Po 21 kolejkach szkockiej Premier League, "The Bhoys" okupują fotel lidera. Mają jednak tylko dwa punkty przewagi nad lokalnym rywalem - ekipą Rangers FC - i rozegrali jeden mecz więcej, niż podopieczni Stevena Gerrarda.

Zwiastuje to zaciekłą walkę o tytuł mistrzowski do samego końca. Czy Celtic będzie mógł w niej liczyć na instynkt strzelecki Klimali?

TB

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela