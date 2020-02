Maciej Makuszewski wraca do Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jagiellonia Białystok. Iwajło Petew: "Należy przeprosić kibiców". Wideo INTERIA.TV

Makuszewski wraca do Białegostoku po ponad siedmiu latach. Grał w Jagiellonii od lipca 2010 roku do września 2012. Wtedy przeniósł się do Tereka Grozny.

Reklama

W Jagiellonii był jednym z czołowych piłkarzy. Rozegrał 48 meczów i zdobył dziewięć bramek.

Od 2,5 roku związany był z Lechem Poznań. Tam na początku wiodło się mu bardzo dobrze. W tym sezonie jednak wypadł ze składu i został zesłany do rezerw. Zagrał tylko w pięciu ligowych spotkaniach i dwóch w Pucharze Polski. W sumie w barwach "Kolejorza" wystąpił 110 razy, strzelając dziewięć goli.

Makuszewski rozwiązał kontrakt z Lechem i jako wolny zawodnik przeniósł się do Jagiellonii. Będzie występował z numerem, jaki ostatnio posiadał Patryk Klimala, czyli dziewiątkę.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ekstraklasy