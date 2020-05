Maciej Makuszewski i Ariel Borysiuk przedłużyli o rok umowy z Jagiellonią Białystok. Oznacza to, że zostaną w stolicy Podlasia na kolejny sezon.

Obaj piłkarze dołączyli do zespołu w zimowym okienku transferowym. Szybko stali się ważnymi postaciami drużyny.

Do momentu przerwania rozgrywek rozegrali po cztery mecze. Zdobyli też po bramce. Co ciekawe, zrobili to w tym samym meczu. W 25. kolejce PKO Ekstraklasy po ich trafieniach Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin 2-1.

Podpisali umowy jedynie na pół roku. Klub jednak zdecydował o przedłużeniu współpracy z zawodnikami. Obaj będą występować w Białymstoku także w kolejnym sezonie.