Jagiellonia Białystok ma nowy ośrodek treningowy

Trzy boiska, w tym jedno na zimę zadaszane i zaplecze z szatniami i administracją - tak wygląda ośrodek treningowy Jagiellonii Białystok, oddany we wtorek oficjalnie do użytku. Będą tam trenowały nie tylko drużyny dziecięce i młodzieżowe, ale też zespół ekstraklasowy.

To pierwszy taki ośrodek białostockiego klubu. W marcu 2017 roku SSA Jagiellonia Białystok wygrała przetarg na 30-letnią dzierżawę terenów w mieście, użytkowanych już wcześniej na cele sportowe. To ponad 3,5-hektarowa nieruchomość przy ul. Elewatorskiej na osiedlu Starosielce, gdzie w przeszłości działały miejscowe kluby sportowe Ognisko i Piast.

Teren był zaniedbany i wymagający poważnych nakładów finansowych, by ponownie mógł być użytkowany dla celów sportowych. Budowa ośrodka ruszyła w kwietniu 2018 roku. Powstały tam trzy boiska: jedno ze sztuczną nawierzchnią, które na zimę będzie zadaszane specjalną halą pneumatyczną, oraz dwa z murawą naturalną; jedno z nich jest podgrzewane. Powstał też budynek z szatniami, salą treningową i zapleczem socjalnym.

Inwestycja kosztowała blisko 19 mln zł brutto; większość pieniędzy to wkład własny SSA Jagiellonia. 6,6 mln zł stanowi dofinansowanie z resortu sportu i turystyki, pochodzące z funduszu rozwoju kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSA Wojciech Strzałkowski przypominał w czasie wtorkowej uroczystości, że spółka od niemal 10 lat zabiegała o pozyskanie terenów pod budowę ośrodka treningowego, jakiego dotąd nie miała. Piłkarze grający w ekstraklasie trenowali od kilku lat w podbiałostockich Pogorzałkach, zaś drużyny młodzieżowe w różnych miejscach Białegostoku.

"To na pewno duże osiągnięcie w historii klubu, ale na tym nie zamierzamy kończyć. Będziemy się ubiegali dalej o pozyskanie terenów, które będą mogły służyć nam na boiska treningowe dla akademii piłkarskiej. Rozwój akademii piłkarskich i stawianie na rozwój młodzieży jest najważniejszym elementem rozwoju polskiej piłki klubowej" - mówił Strzałkowski.

"Dzięki funkcjonowaniu akademii piłkarskich polska piłka (nożna) klubowa ma szanse wejść na wyższy poziom" - dodała sekretarz stanu w resorcie sportu i turystyki Anna Krupka. Zapewniała, że ministerstwo stawia na "zrównoważony" rozwój infrastruktury sportowej. Poinformowała, że w ciągu czterech lat przeznaczonych na ten cel będzie ponad 2 mld zł, na budowę czy modernizację ok. 6 tys. obiektów.

Akademia Piłkarska Jagiellonii Białystok to obecnie trzynaście zespołów, w których trenuje łącznie ponad trzysta chłopców i dziewcząt. "Ośrodek wszystko zmienia, bo do tej pory nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy żadnego boiska, teraz mamy trzy. Mamy coś swego, na czym będziemy mogli szkolić, kształtować charaktery i talenty piłkarskie" - powiedział PAP dyrektor tej akademii Sławomir Kopczewski.

Przyznał, że przy takiej liczbie młodzieżowych zespołów, plus pierwszy zespół i zespół rezerw, tej wielkości obiekt wszystkich problemów nie rozwiązuje. "Natomiast cieszymy się i szanujemy to, co mamy" - podkreślił.

W przyszłym tygodniu przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie na tym obiekcie pierwszy zespół Jagiellonii, który ma korzystać z boiska o naturalnej nawierzchni.

autor: Robert Fiłończuk

