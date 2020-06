W drugim środowym meczu 32. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok gra z Legią Warszawa. Czy liderująca drużyna gości potwierdzi swoją ligową dominację? Dołącz do relacji i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Stolarczyk na treningu Legii: Dziś będę na Łazienkowskiej. Wideo TV Interia

Kliknij, aby dołączyć do relacji z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa



Relacja z meczu na urządzenia mobilne



Legia Warszawa odkuła się po porażce w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze (30. kolejka Ekstraklasy) i pokonała Śląsk Wrocław 2-0. W obliczu porażki Piasta, piłkarze stołecznej ekipy umocnili się na fotelu lidera.



Jagiellonia rozprawiła się natomiast z Cracovią i do 3. miejsca w tabeli traci obecnie pięć punktów. Przed meczem z Legią trener Iwajło Petew stwierdził, że jego piłkarze nie mogą teraz "odlecieć" i muszą być skupieni do końca.



Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy