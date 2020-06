W spotkaniu 33. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmuje Lechię Gdańsk. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Tabela pokazuje, że oba zespoły do końca będą walczyć o przepustkę na arenę europejską. Na własnym terenie "Jaga" złapała jednak czkawkę. Nie wygrała u siebie trzech potyczek z rzędu, a w dwóch ostatnich nie zdobyła bramki.

Czy Lechia sięgnie po zwycięstwo tam, skąd w środę Legia wywiozła tylko punkt? Poprzednia wizyta gdańszczan w stolicy Podlasia skończyła się porażką 0-3.

Zdjęcie Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk / Maciej Gilewski / Newspix



