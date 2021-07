Twardek przyszedł do Jagiellonii w październiku zeszłego roku. W sezonie 2020/21 wystąpił w 15 spotkaniach PKO Ekstraklasy.



Kanadyjczyk nie zachwycił. Był szeroko krytykowany, więc decyzja o rozstaniu z piłkarzem nie powinna dziwić.



Umowa Twardka z Jagiellonią miała obowiązywać do końca sezonu 2022/23. Obie strony doszły jednak do porozumienia w sprawie szybszego zakończenia współpracy.



MP