W 22. kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmuje Koronę Kielce. Sledź to spotkanie na żywo z Interią!

Relacja z meczu Jagiellonia Białystok - Korona Kielce



Jagiellonia znajduje się na dziewiątym miejscu z 29 punktami. Wszyscy w klubie mają większe ambicje. Widzą "Jagę" w pierwszej ósemce, walczącą o puchary.



Podopieczni Iwajło Petewa muszą jednak wrócić na zwycięską ścieżkę. Wydaje się, że znakomitą okazją do tego jest mecz z Koroną. Kielczanie bronią się przed spadkiem, ale nie dadzą sobie łatwo odebrać punktów. Pokazali to w meczu z Górnikiem Zabrze, który bezbramkowo zremisowali.



Kielczanie to ambitna i walcząca ekipa. Zdają sobie sprawę, że każdy punkt może się okazać bezcenny w walce o utrzymanie.



