Jagiellonia Białystok. Kamil W. usłyszał zarzut i przebywa na wolności

Kamil W., piłkarz Jagiellonii Białystok usłyszał zarzut z artykułu 178b kodeksu karnego, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W środę zawodnika czeka spotkanie z prezesem klubu, Cezarym Kuleszą.

W niedzielny wieczór Kamil W., z nadmierną prędkością prowadzący samochód osobowy na jednej z ulic Białegostoku, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Następnie spowodował stłuczkę i zbiegł pieszo z miejsca zdarzenia. W poniedziałek przed południem sam zgłosił się na jeden z białostockich komisariatów.



- Przeprowadzone na tę okoliczność czynności zakończyły się postawieniem zarzutu z artykułu 178B kodeksu karnego - informuję Interię Marcin Gawryluk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. - Nie zastosowano środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. O godzinie 16:50 przesłuchiwany został zwolniony. Pobrano od niego krew do badania. Materiał został wysłany do laboratorium, wyników możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Cały czas toczy się postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratora.

Piłkarzowi grożą poważne konsekwencje prawne. Oto pełne brzmienie artykułu 178b kk: "Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

23-latek musi się również liczyć z sankcjami nałożonymi przez klub. Jego kontrakt póki co, zachowuje ważność tylko do końca czerwca bieżącego roku. Zawiera wprawdzie opcję prolongaty, ale wszystko wskazuje na to, że nie zostanie ona zrealizowana.



