Przed sobotnim meczem z Lechem Poznań piłkarze i pracownicy Jagiellonii Białystok przeszli testy na koronawirusa. Jedno z badań dało wynik pozytywny.

Jagiellonia poinformowała, że przed meczem z Lechem testy przeszli piłkarze, sztab i pracownicy klubu. Wykryto jeden pozytywny przypadek. Osoba zakażona została odizolowana.



Mecz z Lechem wydaje się jednak niezagrożony. Nie wiadomo jednak, czy na spotkanie będą mogli wejść kibice. Klub zawiesił sprzedaż biletów na to spotkanie i jeśli Białystok znajdzie się w strefie czerwonej, to publiczność nie zostanie wpuszczona.



Dla Jagiellonii będzie to pierwszy mecz od 26 września. Tak długa przerwa spowodowana jest nie tylko przerwą reprezentacyjną, ale też przełożoną konfrontacją z Pogonią Szczecin. Miała się ona odbyć 3 października, ale zespół z zachodniopomorskiego został zdziesiątkowany przez koronawirusa. Spotkanie odbędzie się 30 października o 18.



