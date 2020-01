Jagiellonia Białystok. Iwajło Petew: Moje oczekiwania są dwa razy wyższe

- Ustabilizowanie gry i podnoszenie poziomu drużyny, a jeśli się uda, walka o europejskie puchary - tak swoje plany określił nowy trener Jagiellonii Iwajło Petew. Białostoczanie rozpoczęli przygotowania do drugiej części sezonu Ekstraklasy, za tydzień wyjeżdżają na obóz do Turcji.

W piątek w ośrodku przygotowawczym Jagiellonii 44-letni bułgarski szkoleniowiec miał swoją pierwszą, po objęciu stanowiska, konferencję prasową. Rozmawiał z mediami w swoim ojczystym języku z pomocą tłumacza. Zastrzegł, że w szatni będzie wykorzystywał znajomość kilku języków: angielskiego, serbskiego i rosyjskiego, ma też uczyć się polskiego. "Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzy dla was Iwajło Petew" - powiedział po polsku, rozpoczynając konferencję.

"Jeśli wy oczekujecie tego, żeby zespół podniósł poziom sportowy, moje oczekiwania są dwa razy wyższe. Dysponujemy zespołem o dużym potencjale, bardzo cieszy mnie to, co zobaczyłem po pierwszych dwóch dniach treningów, powiedziałem piłkarzom że czeka nas dużo pracy, a ta w sporcie jest bardzo prosta: dyscyplina, zaangażowanie i jeszcze raz praca" - mówił dziennikarzom.

Zbyt wielu konkretów dotyczących najbliższych miesięcy Iwajło Petew jednak nie podał. Pytany, czy wie na czym polegały problemy Jagiellonii w pierwszej części obecnego sezonu, gdy nie mogła ona ustabilizować formy i dobre spotkania przeplatała słabymi, szkoleniowiec mówił, że widział wystarczającą liczbę spotkań zespołu, by zobaczyć, co wymaga poprawy.

"Najważniejsza jest systematyczność w pracy, nie wygranie jednego meczu, nastawienie się na jednostkowe zwycięstwo, ale praca nad wszystkimi problemami. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy tracić punkty" - dodał Petew. Dopytywany o konkrety dodał, że to temat do rozmowy z zespołem. "Myślę, że nie należy przekazywać na zewnątrz, jakie widzimy problemy w zespole" - mówił bułgarski szkoleniowiec.

Dopytywany o grę defensywną zespołu przyznał, że obecnie jest to problem, ale zaznaczył, iż broni cały zespół, a nie tylko obrońcy i bramkarz.

W kwestii tej ostatniej pozycji nie wykluczył, iż w okienku transferowym mógłby pojawić się w zespole nowy golkiper, by zwiększyć rywalizację. Obecny sezon w bramce Jagiellonii zaczął Damian Węglarz, a w ostatnich meczach bronił Grzegorz Sandomierski. Szansy nie dostał chorwacki bramkarz Krsevan Santini, który od pół roku również jest w kadrze Jagiellonii. "Nie mogę mówić o konkretach, jeśli nie mamy podpisanych umów" - zaznaczył Petew, odnosząc się do ewentualnych wzmocnień.

Po pierwszych dwóch dniach treningów z zespołem chwalił piłkarzy za zaangażowanie. "Oprócz jakości piłkarskiej, dla mnie równie ważny jest charakter zawodników i to, jak będą reagować na różne trudne sytuacje" - mówił szkoleniowiec.

Ocenił, że prawdziwy przegląd kadry będzie mógł przeprowadzić w trakcie zgrupowania w Turcji, na które Jagiellonia wyjeżdża 18 stycznia. Potrwa ono niespełna dwa tygodnie, zaplanowano tam cztery mecze kontrolne, m.in. z zespołami z Rumunii, Serbii i Austrii.

"Z niecierpliwością czekam na pierwsze mecze w ekstraklasie" - mówił. Zainteresowanie dziennikarzy wzbudziło jego stwierdzenie, że w tym sezonie cztery zespoły mają szansę na mistrzostwo Polski. Dopytywany, czy w tym gronie widzi Jagiellonię mówił, że trzeba być realistami. "W piłce nożnej może wydarzyć się absolutnie wszystko, będziemy walczyć o najwyższe cele, zobaczymy na koniec sezonu" - mówił trener dodając, że celem powinna być walka o europejskie puchary.

"To nie jest takie ważne, ważne jest by Jagiellonia podnosiła swój poziom, systematycznie szła do przodu. Wszystko zależy od nas" - zaznaczył.

Iwajło Petew 30 grudnia podpisał umowę obowiązującą do połowy 2021 roku. Zastąpił Ireneusza Mamrota, który za porozumieniem stron zakończył pracę w Białymstoku, bo władze klubu nie były zadowolone z wyników. Zimową przerwę drużyna spędza na dziewiątym miejscu w tabeli, czyli w tzw. grupie spadkowej.

Petew pracował wcześniej w klubach w Bułgarii (m.in. Łudogorec Razgrad, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo, a raz puchar kraju), Chorwacji (Dinamo Zagrzeb) i na Cyprze (m.in. Omonia Nikozja). Latem rozstał się z Al-Qadsiah FC z Arabii Saudyjskiej. W latach 2014-2016 był też selekcjonerem reprezentacji Bułgarii.

Autor: Robert Fiłończuk

