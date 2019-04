Jagiellonia Białystok przełamała się po sześciu meczach bez wygranej w Ekstraklasie, pokonując 2-1 Zagłębie Sosnowiec. Po meczu do mocnej rozmowy z dziennikarzami stanął obrońca "Jagi" Ivan Runje.

Zdjęcie Ivan Runje (w środku) /Artur Reszko /PAP

Jagiellonia zajmuje szóste miejsce w tabeli i na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej nie jest pewna gry w grupie mistrzowskiej.

Reklama

W ostatnich tygodniach na zespół z Białegostoku spadła lawina krytyki, coraz głośniej mówiło się o zwolnieniu trenera Ireneusza Mamrota.

W gorzkich słowach tę napiętą sytuację skomentował Runje. Po wygranej z Zagłębiem 28-letni chorwacki obrońca Jagiellonii, z dzieckiem na ręku, rozmawiał z dziennikarzami.

- Za nami trudny okres. Ostatnich kilka miesięcy było bardzo trudne. Było za dużo negatywnych komentarzy z waszej strony i ze strony kibiców - mówił rozżalony zawodnik.

- Nie zasłużyliśmy na to. Pokazaliście wy i kibice zero szacunku za wszystko, co wygraliśmy w ostatnich dwóch latach - wytykał dziennikarzom zawodnik Jagiellonii.

- Od kiedy tu przyszliśmy, zdobyliśmy dwa razy wicemistrzostwo - podkreślił.

- Piszecie, że jesteśmy grupą bankietową. Nie rozumiem tego. Jak możecie pisać takie głupoty?! To jest mój ostatni wywiad z wami. To wszystko - zakończył poruszony Runje.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski się nie zatrzymuje! Dwie bramki Polaka w meczu z BVB (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

WS