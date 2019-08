- By pokonać krakowską Wisłę, Jagiellonia potrzebuje jeszcze lepszej gry niż w zwycięskim meczu z Górnikiem Zabrze - uważa trener białostoczan Ireneusz Mamrot. - W szeregach naszych najbliższych rywali nie brakuje jakości - dodał szkoleniowiec.

meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

W minionej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia pokonała u siebie zabrzan 3-1. Choć wynik może wskazywać, że wygrana przyszła łatwo, to jednak mecz był wyrównany, a o wygranej białostoczan zdecydowała lepsza skuteczność. Było to jej pierwsze zwycięstwo na własnym boisku w tym sezonie.

W piątek w kolejnym meczu u siebie Jagiellonia podejmie krakowską Wisłę, która przed tygodniem pewnie wygrała z beniaminkiem ŁKS 4-0. "Chcąc ograć Wisłę musimy zagrać jeszcze lepiej niż z Górnikiem" - uważa Mamrot.

Komplementując najbliższego rywala ocenił, że w zespole z Krakowa nie brakuje jakości. Zwrócił uwagę, że "kolejną młodość" przeżywa Paweł Brożek, coraz lepiej gra Vukan Saviczević, do tego do formy wraca Jakub Błaszczykowski. "Na początku sezonu wyniki Wisły były dalekie od ideału, ale kiedy do zdrowia wrócili kluczowi zawodnicy, to styl oraz rezultaty natychmiast uległy poprawie" - powiedział Mamrot, cytowany w czwartek na oficjalnej stronie internetowej białostockiego klubu.

Dla kibiców ciekawa może być gra w tym meczu w Jagiellonii trzech byłych zawodników Wisły: Jesusa Imaza, Zorana Arsenicia i Martina Kosztala. Jeśli nie będzie kontuzji, to prawie pewni występu w tym meczu są dwaj pierwsi: Hiszpan Imaz jest najlepszym strzelcem Jagiellonii, a Chorwat Arsenić w parze z rodakiem Ivanem Runje tworzą solidny duet stoperów. Słowacki skrzydłowy Kosztal gra lepiej niż w poprzednim sezonie, ale w dotychczasowych meczach wchodził do gry z ławki rezerwowych.

Po spotkaniu z Górnikiem żaden z białostockich piłkarzy nie pauzuje za nadmiar kartek, ale kilku zawodników leczy urazy. Najpoważniejszy miał serbski napastnik Ognjen Mudrinski, który jeszcze w pierwszej połowie musiał opuścić boisko. Na razie nie wiadomo, czy zawodnik będzie już gotowy do gry przeciwko Wiśle.

Początek meczu Jagiellonia - Wisła Kraków w Białymstoku, w piątek o godz. 20.30.

Autor: Robert Fiłończuk

