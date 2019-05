Jagiellonia Białystok zajęła w zakończonym właśnie sezonie Ekstraklasy piąte miejsce, co oznacza, że nie zagra w europejskich pucharach. Mimo to, trener Ireneusz Mamrot pozostaje na stanowisku i przedłużył kontrakt z klubem o kolejny rok.

Zdjęcie Ireneusz Mamrot /Artur Reszko /PAP

"Jaga" do ostatniej kolejki walczyła z Cracovią o miejsce premiowane występem w eliminacjach Ligi Europy. Pod Wawelem padł korzystny dla Jagiellonii wynik, bo "Pasy" przegrały z Pogonią Szczecin aż 0-3. Podopiecznym Ireneusza Mamrota wystarczył remis w Gdańsku z Lechią, żeby przeskoczyć krakowian w tabeli. Jagiellonia przegrała jednak 0-2. Może wynik byłby inny, gdyby w drugiej połowie Jesus Imaz wykorzystał rzut karny. Hiszpan jednak wykonał "jedenastkę" fatalnie - strzelił lekko i niemal w środek bramki. Duszan Kuciak z łatwością złapał piłkę.



"Nigdy nie będę miał pretensji do piłkarza, jeśli nie strzeli karnego, ale mam pretensję za sposób jego wykonania. Jesus Imaz podjął dużo ryzyko, a tak nie uderzał na treningach. Chciał widocznie strzelić szybko i zapewne myślał, że bramkarz nie zdąży zareagować" - mówił Ireneusz Mamrot po spotkaniu.



W Pucharze Polski Jagiellonia dotarła do finału, w którym przegrała z Lechią 0-1.



Na pytanie o swoją przyszłość w Białymstoku, Mamrot odpowiedział: Ruch należy do klubu, który może skorzystać z opcji przedłużenia umowy, albo z niej zrezygnować.



Zgodnie z życzeniem 48-letni trener szybko dostał odpowiedź. Włodarze "Jagi" postanowili, że Mamrot zostaje na stanowisku. Umowa została przedłużona o rok.



Mamrot został szkoleniowcem Jagiellonii w czerwcu 2017 roku, kiedy to zastąpił Michała Probierza.

Reklama

Końcowa tabela Ekstraklasy sezonu 2018/2019