O spodziewanym angażu Ireneusza Mamrota w Jagiellonii donosi "Przegląd Sportowy". Wcześniej gazeta informowała, że nowy trener "Żubrów" zostanie wybrany przez komputer. Wydaje się jednak, że tym razem obeszło się bez pomocy zdobyczy techniki.



Ireneusz Mamrot wróci do Białegostoku?

Jeśli 50-latek rzeczywiście zamelduje się przed nowym sezonem w "Jadze", będzie to dla niego powrót na dobrze mu znany teren. Ekipę z Białegostoku prowadził już w latach 2017-19. W pierwszym roku pracy wywalczył tytuł wicemistrzowskim, w drugim awansował z zespołem do finału Pucharu Polski.



W połowie marca z funkcji pierwszego trenera zwolniony został Bogdan Zając. Do końca rozgrywek drużynę tymczasowo prowadził jego asystent, Rafał Grzyb.

W ostatnich tygodniach spekulowano, że szkoleniowe stery obejmie ktoś z duetu Leszek Ojrzyński - Marcin Brosz. Ten pierwszy został niedawno pożegnany w Stali Mielec, ten drugi właśnie rozstał się z Górnikiem Zabrze.



Tymczasem niemal pewne wydaje się ponowne zatrudnienie w Jagiellonii właśnie Mamrota, który w tej chwili dowodzi I-ligowym ŁKS-em.

Łodzianie walczą o awans do Ekstraklasy. Na dwie kolejki przed końcem zmagań są pozbawieni szans na bezpośrednią promocję, ale najpewniej zapracują na miejsce w barażach.



