Brazylijczyk Guilherme Haubert Sitya przenosi się z Jagiellonii Białystok do tureckiego Konyasporu. Podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją prolongaty o kolejne 12 miesięcy. Klub z Podlasia zarobi ok. 100 tys. euro.

Konyanspor to 14. drużyna tureckiej Super Lig. W 18 kolejkach zgromadziła 18 punktów. W przeszłości grali w tym zespole Mariusz Pawełek i Marcin Robak.

Kontrakt Guilherme z "Jagą" obowiązywał tylko do końca obecnych rozgrywek. Dla białostoczan była to więc ostatnia okazja, by na transferze zarobić. Wedle niepotwierdzonych informacji suma odstępnego wyniosła ok. 100 tysięcy euro.

Nieoficjalnie wiadomo, że ten sam klub interesuje się również innym graczem Jagiellonii - Tarasem Romanczukiem. Ukrainiec z polskim paszportem ma ważny kontrakt do połowy 2023 roku. Ewentualna próba dokonania transakcji może się więc rozbić o kwestie finansowe.



Guilherme barw zespołu ze stolicy Podlasia bronił od czerwca 2017 roku. Szybko stał się podstawowym ogniwem wyjściowej jedenastki, nie mając sobie równych na pozycji lewego defensora. Rozegrał dla "Jagi" 92 spotkania i strzelił trzy gole. Zaliczył również 20 asyst.

