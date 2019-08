Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Górnika Zabrze 3-1 (1-0) w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Dzięki wygranej "Jaga" wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli i posadę uratował trener Ireneusz Mamrot.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eredivisie. Piękna gra Ajaxu, były wiślak na ławce. Ajax - Emmen 5-0 - skrót. Wideo © 2019 Associated Press

Jagiellonia rozpoczęła sezon od efektownej wygranej z Arką, ale potem nie potrafiła wygrać trzech kolejny spotkań. - U siebie musimy wygrywać, szczególnie że już trochę tych punktów potraciliśmy - mówił trener "Jagi" Ireneusz Mamrot nad którego głową pojawiły się czarne chmury. Gospodarze liczyli na zwycięstwo, które przybliżyłoby ich do czołówki.



Jednak to Górnik mógł zacząć ten pojedynek od mocnego uderzenia. Już w 2. minucie David Kopacz popędził na bramkę "Jagi". Minął Damiana Węglarza, ale lekko strzelił w kierunku bramki. Taras Romanczuk rozpaczliwą interwencją uratował swój zespół przed stratą gola.



Zmarnowana okazja szybko się zemściła. W 5. minucie Jagiellonia wyszła na prowadzenie. Z rzutu wolnego precyzyjnie dośrodkował Guilherme. Pozostawiony bez opieki Ivan Runje strzałem głową z kilku metrów pokonał Martina Chudego.



Gościa próbowali odrobić straty, ale defensywa gospodarzy nie popełniała błędów. Co innego działo się pod drugą bramką. Blok obronny zabrzan nie stanowił monolitu. W 34. minucie gospodarze przeprowadzili składną akcję. Strzały Jakuba Wójcickiego i Jesusa Imaza zostały zablokowane. Poprawiał jeszcze Martin Kosztal, ale Chudy był na posterunku. Kilka minut później fatalnie zachował się Paweł Bochniewicz, który podał za lekko do swojego bramkarza. Piłkę przejął Bartosz Bida. Uderzył obok Chudego, ale też obok bramki.



W 40. minucie z boiska powiało grozą. Węglarz znokautował dwóch zawodników - Zorana Arsenicia i Bochniewicza. Na twarzy obrońcy "Jagi" pojawiła się krew. Na szczęście obaj mogli kontynuować grę, ale wejście Węglarza było bardzo niebezpieczne.



Gospodarze wyprowadzili jeszcze jeden cios tuż przed przerwą. Świetnie dośrodkował Martin Pospiszil zewnętrzną częścią stopy. Arsenić zgrał głową, zamykający akcję Runje oddał strzał, ale Chudy odbił piłkę wprost pod nogi Bidy, który z bliska dopełnił formalności.



Zabrzanie ruszyli odważnie do ataku od początku drugiej połowy. Dużo ożywienia w poczynania ofensywne Górnika wniósł wprowadzony po przerwie Kamil Zapolnik (zastąpił Davida Kopacza). Podopieczni Marcina Brosza dopięli swego w 58. minucie, choć trzeba przyznać, że dopisało im szczęście. Po wrzutce Jesusa Jimeneza z lewego skrzydła Taras Romanczuk trącił piłkę, która odbiła się od barku Łukasz Wolsztyńskiego i wpadła do bramki.



Górnik w dalszym ciągu atakował, prowadził grę, a tymczasem w 70. minucie gola strzeliła Jagiellonia. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Patryk Klimala dostał piłkę w polu karnym Zwodem oszukał jednego z rywali i znakomicie wypatrzył Imaza, który z 10 metrów nie dał szans Chudemu. Ta bramka wyraźnie podcięła skrzydła przyjezdnym. Ambicji zabrzanom odmówić nie można, ale stracili wiarę w to, że mogą wywalczyć w tym spotkaniu choćby punkt.



Rozmiary porażki mógł zmniejszyć w 84. minucie Zapolnik, który dostał świetne podanie od Mateusza Matrasa, ale nie trafił czysto w piłkę w sytuacji sam na sam.

Reklama

RK



Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 3-1 (2-0)

Bramka: 1-0 Ivan Runje (5-głową), 2-0 Bartosz Bida (45+4), 2-1 Łukasz Wolsztyński (58), 3-1 Jesus Imaz (70).

Żółta kartka: Jagiellonia Białystok - Ivan Runje, Martin Kostal, Bartosz Kwiecień. Górnik Zabrze - David Kopacz, Mateusz Matras.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów: 10 656.

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenić, Guilherme Sitya - Martin Pospiszil, Taras Romanczuk - Bartosz Bida (65. Patryk Klimala), Jesus Imaz (76. Bartosz Kwiecień), Tomas Prikryl - Ognjen Mudrinski (17. Martin Kosztal).

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulić, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janza - Daniel Ściślak (71. Alasana Manneh), David Kopacz (46. Kamil Zapolnik), Mateusz Matras, Jesus Jimenez - Łukasz Wolsztyński (89. Piotr Krawczyk), Igor Angulo.

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy