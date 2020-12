Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Górnika Zabrze w meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze wreszcie zagrali na "zero z tyłu", w czym duża zasługa znakomicie grającego 17-letniego bramkarza Xaviera Dziekońskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jagiellonia Białystok. Trener Bogdan Zając i Maciej Makuszewski przed meczem z Górnikiem Zabrze. wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Młodziutki bramkarz Jagiellonii rozegrał znakomite spotkanie, kilkukrotnie popisując się interwencjami w trudnych sytuacjach. Na uwagę zasługują zwłaszcza interwencje przy strzałach Bartosza Nowaka w pierwszej połowie i Alexa Sobczyka tuż po zmianie stron.



Górnik miał sporo okazji, strzelił nawet dwa gole, ale oba nie zostały uznane. Najpierw na spalonym znajdował się strzelec Sobczyk, a później to samo powtórzył Piotr Krawczyk.



Jagiellonia też potrafiła odpowiedzieć - czy to kontratakiem, czy przejmując na kilka minut inicjatywę. Zazwyczaj w bramce świetnie spisywał się Martin Chudy, ale popełnił jeden błąd, który zadecydował o wyniku spotkania.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Bramkarz Górnika niepotrzebnie opuszczał swoją "piątkę" i został uprzedzony przez Jesusa Imaza w 52. minucie meczu. Hiszpan, gdy minął już golkipera, musiał trafić do pustej bramki, co też skwapliwie uczynił. Ten gol dał wygraną białostoczanom.



Po zdobytej bramce Jagiellonia broniła z jeszcze większym zaangażowaniem i Górnikowi z trudem przychodziło stwarzanie sytuacji strzeleckich - o pokonaniu Dziekońskiego już nie wspominająć.



To spotkanie zakończyło ligowe rozgrywki w 2020 roku. Zespół z Białegostoku awansował dziś na siódmą pozycję, Górnik "przezimuje" na piątej lokacie.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Imaz (52.).

14. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-20 17:30 | Stadion: Stadion Miejski 1 0 Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze Chudy Koj Wiśniewski Gryszkiewicz Masouras Prochazka Ściślak Nowak Janža Sobczyk Jimenez Dziekoński Olszewski Tiru Runje Wdowik Czernych Pospiszil Imaz Romanczuk Makuszewski Puljić SKŁADY Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze Xavier Dziekoński Martin Chudy Paweł Olszewski Michał Koj Bogdan Tiru Przemysław Wiśniewski Ivan Runje Adrian Gryszkiewicz Bartłomiej Wdowik 72′ 72′ Giannis Masouras 12′ 12′ 80′ 80′ Fiodor Czernych 62′ 62′ Roman Prochazka Martin Pospiszil 63′ 63′ Daniel Ściślak 52′ 52′ Jesus Imaz Bartosz Nowak 18′ 18′ Taras Romanczuk 84′ 84′ Erik Janża 80′ 80′ Maciej Makuszewski 63′ 63′ Alex Sobczyk 90′ 90′ Jakov Puljić 90′ 90′ Jesus Jimenez REZERWOWI Pavels Steinbors Dawid Kudła 90′ 90′ Kristopher Twardek 72′ 72′ Krzysztof Kubica Jan Majsterek Stefanos Evangelou Miłosz Matysik Aleksander Paluszek Mateusz Wyjadłowski 84′ 84′ Michal Rostkowski 80′ 80′ 90′ 90′ Bartosz Bida Wojciech Hajda Fernán Ferreiroa López 62′ 62′ Alasana Manneh 80′ 80′ Ariel Borysiuk 63′ 63′ Norbert Wojtuszek Szymon Pankiewicz 63′ 63′ Piotr Krawczyk

Zdjęcie Jesus Imaz i Adrian Gryszkiewicz / Artur Reszko / PAP

WG