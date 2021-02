Jagiellonia Białystok. Godfrey Bitok Stephen, czyli kolejny lewy obrońca z ligi białoruskiej, trafił do "Jagi"

Jagiellonia pozyskała w ciągu niespełna dwóch tygodni kolejnego lewego obrońcę, grającego dotąd w piłkarskiej lidze białoruskiej. 4-letni kontrakt z białostoczanami podpisał Nigeryjczyk Godfrey Bitok Stephen - poinformował w piątek wieczorem klub z Białegostoku.

20-latek, który ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Nigerii, od 2019 roku występował w białoruskim Isłaczu Miński Rajon, do którego przeniósł się z piłkarskiej akademii w rodzinnym mieście Dżos. Początkowo było to wypożyczenie, a potem transfer definitywny. W obu sezonach swych występów w ekstraklasie białoruskiej był podstawowym graczem Isłacza.



"Mam tylko jeden cel, chcę się rozwijać, z dnia na dzień, z treningu na trening. Słyszałem dużo dobrego o Jagiellonii. To klub na wysokim poziomie z dużymi ambicjami. Jestem przekonany, że przychodząc tutaj robię duży krok w mojej dotychczasowej karierze" - powiedział Nigeryjczyk po podpisaniu kontraktu, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.



Bitok to drugi lewy defensor pozyskany przez Jagiellonię w przerwie zimowej, do tego drugi - grający ostatnio na Białorusi. Pod koniec stycznia kontrakt z białostockim klubem podpisał bowiem 26-letni reprezentant Bośni i Hercegowiny Bojan Nastic, który do Jagiellonii trafił z BATE Borysow.



W sumie Jagiellonia dokonała zimą - jak dotąd - trzech transferów, wszystkie dotyczą obrońców i miały miejsce już po powrocie zespołu z obozu przygotowawczego w Belek. Oprócz dwóch lewych defensorów, trzecim graczem jest 22-letni stoper z Ukrainy Miroslaw Mazur. Testowany przez białostoczan w czasie zgrupowania w Turcji 22-letni piłkarz, grał ostatnio na zapleczu szwedzkiej ekstraklasy.(PAP)



