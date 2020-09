Fiodor Czernych ponownie został zawodnikiem Jagiellonii Białystok! Litwin wraca do podlaskiego klubu po blisko dwuletniej rozłące.

Powrót Czernycha do Jagiellonii to świetna wiadomość dla kibiców z Białegostoku. Kapitan reprezentacji Litwy grał w klubie w latach 2015-18 i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.

Po pobycie w Jagiellonii, dokąd trafił z Górnika Łęczna, Czernych odszedł do rosyjskiego Dynama Moskwa, a także na wypożyczenie do FK Orenburg. W rosyjskiej lidze rozegrał 42 spotkania, zdobył trzy bramki.



29-letni ofensywny zawodnik przed dziewięcioma dniami rozwiązał swoją umowę z Dynamem, wobec czego trafi do Jagiellonii za darmo.

- Zawsze miło było grać w Jagiellonii, mieszkać w tym mieście. Zawsze interesowałem się losami zespołu, odwiedzałem chłopaków podczas zgrupowań w Turcji, sam kilka razy pojawiłem się na stadionie przy Słonecznej. "Jaga" pozostała w moim sercu i cieszę się, że będę mógł tutaj grać - powiedział Czernych, cytowany przez oficjalny serwis klubu.



Litwin rozegrał dotychczas 90 spotkań w koszulce Jagiellonii. Zdobył 20 bramek i zaliczył 21 asyst.

