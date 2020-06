Dejan Iliew i Jakub Wójcicki pozostaną piłkarzami Jagiellonii Białystok do końca sezonu 2019/20, poinformowano na stronie internetowej klubu.

Kontrakty Wójcickiego, a także Iliewa wygasały 30 czerwca. Ostatecznie zarówno doświadczony prawy defensor oraz macedoński golkiper pozostaną zawodnikami Jagiellonii do zakończenia zmagań ligowych w PKO BP Ekstraklasie. Przypomnijmy, że ostatni mecz ligowy Jagiellonia rozegra 19 lipca na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu.

Jagiellonia przedłużyła również okres wypożyczenia Ognjena Mudriskiego do HNK Gorica. Serb pozostanie piłkarzem chorwackiego klubu do zakończenia trwającego sezonu, czyli do 25 lipca.

Także do końca sezonu na wypożyczeniu w Wigrach Suwałki pozostaną: Paweł Gierach, Szymon Łapiński, Michał Ozga oraz Mikołaj Wasilewski. Ostatnie mecze w I lidze zostaną rozegrane 25 lipca.



