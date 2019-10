Jagiellonia Białystok pokonała 3-2 Cracovię w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Po bardzo emocjonującym spotkaniu białostoczanie pokonali "Pasy" i zrównali się z nimi punktami. W tabeli zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Spotkanie w Białymstoku było szczególne dla trenera "Pasów" Michała Probierza, który właśnie z Jagiellonią odnosił najlepsze wyniki w historii klubu.

- To już zupełnie inna drużyna. Z moich czasów zostali tam tylko: Ivan Runje, Damian Węglarz, Taras Romańczuk i Patryk Klimala. Tego ostatniego chcieliśmy ściągnąć do Cracovii, ale Jagiellonia wiedziała kogo ma i nie chciała go stracić - mówił przed meczem Probierz i trafił w dziesiątkę, bowiem to właśnie Klimala zdobył dwie bramki przeciwko jego drużynie.



Zanim jednak to nastąpiło, to Cracovia wyszła na prowadzenie. Z rzutu wolnego z prawej strony dośrodkował Michal Siplak, a Rafa Lopes delikatnie strącił piłkę głową, kierując ją do bramki!

Radość gości trwała zaledwie trzy minuty. Jagiellonia błyskawicznie odpowiedziała, a pomógł jej w tym bramkarz "Pasów" Michal Peszkovicz, gdy wyszedł do piłki daleko przed pole karne i dał się uprzedzić Klimali. Młody napastnik "Jagi" minął go i ze spokojem trafił do pustej bramki. W 12. minucie było więc 1-1.

Po 20 minutach trener Probierz był zmuszony dokonać pierwszej korekty w składzie, gdy kontuzji nabawił się Ołeksij Dytiatjew. Na boisku pojawił się za niego Kamil Pestka, co wymusiło przesunięcie Siplaka na środek obrony.

Na początku drugiej połowy powtórzyła się historia z pierwszej części, z tym, że tym razem role się odwróciły. To Jagiellonia objęła prowadzenie - znów po bramce Klimali, który dostał dobre podanie w pole karne od Przikryla i mocnym uderzeniem pokonał Peszkovicza po raz drugi.

Cztery minuty później było już 2-2. Kapitalną akcję przeprowadził Pelle van Amersfoort, który jednym zwodem przed polem karnym "położył" dwóch obrońców, po czym idealnie podał do Rafy Lopesa, któremu zostało tylko skierować piki do pustej bramki.

10 minut później do bramki "Pasów" trafił Jesus Imaz, który zwykł być katem zespołu z Krakowa. Tym razem jednak gol nie został uznany, bo Hiszpan znajdował się na spalonym.

Osiem minut przed końcem spotkania decydujący cios zadał kapitan Jagiellonii! Z dobrej strony pokazał się też zmiennik Klimali, Bartosz Bida, który precyzyjnie dośrodkował po ziemi z prawej strony, a Romanczuk piekielnie mocnym strzałem zdobył bramkę na 3-2!

Wojciech Górski



Jagiellonia Białystok - Cracovia 3-2 (1-1)

Bramki: 0-1 Lopes (9.), 1-1 Klimala (12.), 2-1 Klimala (55.), 2-2 Lopes (59.), 3-2 Romanczuk (82.).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Martin Pospisil, Bartosz Kwiecień. Cracovia Kraków: Janusz Gol, Sergiu Hanca.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 8 622.

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenic, Guilherme Sitya - Martin Pospisil, Taras Romanczuk - Tomas Prikryl (80. Ognjen Mudrinski), Jesus Imaz, Juan Camara (70. Bartosz Kwiecień) - Patryk Klimala (64. Bartosz Bida).

Cracovia: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Ołeksij Dytiatjew (21. Kamil Pestka), Michał Helik, Michał Siplak - Sylwester Lusiusz (72. Milan Dimun), Janusz Gol - Sergiu Hanca, Pelle van Amersfoort, Tomas Vestenicky (60. Bojan Cecaric) - Rafael Lopes.

