Cillian Sheridan nie jest już zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Irlandzki napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

29-letni Sheridan przyszedł do Jagiellonii w lutym 2017 roku na zasadzie transferu definitywnego z cypryjskiej Omonii Nikozja. Rosły Irlandczyk szybko wkomponował się w walczący wówczas o mistrzostwo Polski zespół Michała Probierza. Jego osiem goli i trzy asysty pozwoliły "Jadze" wywalczyć wówczas drugie miejsce w Ekstraklasie.



Kolejne sezony nie były już tak dobre w wykonaniu byłego napastnika Celticu, który w rozgrywkach 2017/18 zdobył siedem bramek i zaliczył jedną asystę, a w obecnym sezonie czterokrotnie trafiał do siatki rywala.



Łączny bilans Cilliana Sheridana w Jagiellonii to 62 mecze oficjalne (43 od pierwszej minuty), 20 goli, 4 asysty oraz dwa wicemistrzostwa Polski.

