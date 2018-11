Jagiellonia Białystok podejmuje Arkę Gdynia w meczu 17. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy w Interii.

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia!

W poprzedniej kolejce "Jaga" przegrała z Lechią Gdańsk 2-3. Arka natomiast rozbiła Wisłę Kraków 4-1.



"Obecnie zespół Arki mocno stawia na ofensywę, nie boi się grać piłką, ale również my znaleźliśmy się na innym pułapie. Na początku sezonu, kiedy łączyliśmy zmagania ligowe z występami w Lidze Europy, szczególnie w spotkaniach wyjazdowych stawialiśmy na obronę i wyprowadzanie szybkich ataków. Od meczu z Pogonią Szczecin to się zmieniło. Od tamtej pory to my staramy się narzucać rywalom nasz styl. Było to widać nawet w Gdańsku, chociaż tamto spotkanie przegraliśmy. Na dzisiaj największym problemem są kontuzje, ale musimy sobie z tym poradzić" - mówił trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

