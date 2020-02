Ariel Borysiuk ponownie wrócił do polskiej Ekstraklasy. Po krótkiej przygodzie w mołdawskim Sheriffie Tyraspol, związał się umową z Jagiellonią Białystok.

Dynamicznie toczy się kariera Borysiuka, ale trudno nie odnieść wrażenia, że przede wszystkim kręci się w kółko. Jako 16-latek debiutował w Ekstraklasie, potem zaliczył cztery zagraniczne przygody, ale za każdym razem kończyło się to tak jak teraz - powrotem do Polski.

Nowym klubem defensywnego pomocnika została Jagiellonia Białystok, z którą Borysiuk związał się kontraktem do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok.

12-krotny reprezentant Polski (pierwszy występ w 2010, a ostatni w 2016 roku) ostatnio był piłkarzem mołdawskiego Sheriffa Tyraspol. Przez pół roku zagrał w 12 spotkaniach, zdobył jedną bramkę.

Borysiuk w Ekstraklasie debiutował jako piłkarz Legii Warszawa. W 2014 roku przeniósł się do 1. FC Kaiserslautern, z którego wypożyczyła go rosyjska Wołga NN.



W 2015 roku został wypożyczony do Lechii Gdańsk, która następnie wykupiła go za 500 tysięcy euro. W styczniu 2016 roku za 800 tysięcy euro odkupiła go Legia Warszawa, a już po pół roku 1,8 mln euro na stół wyłożyło angielskie Queens Park Rangers.



Przygoda z QPR nie była jednak udana. W styczniu 2017 roku znów wypożyczyła go Lechia. W czerwcu piłkarz wrócił do QPR, by po pół roku znów przejść do... Lechii. Jej barw bronił przez rok, po czym został wypożyczony do Wisły Płock. Latem zeszłego roku został piłkarzem Sheriffa, a teraz związał się umową z Jagiellonią.

Zdjęcie Ariel Borysiuk / Piotr Matusewicz / East News

