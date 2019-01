Wicemistrz Polski Jagiellonia Białystok sfinalizowała pierwszy zimowy transfer. Nowym piłkarzem "Jagi" został Słowak Andrej Kadlec, który podpisał 3,5-letni kontrakt.

Kadlec przeprowadził się do Białegostoku ze Spartaka Trnawa. 22-letni obrońca był jedną z kluczowych postaci tego zespołu w poprzednim udanym sezonie, kiedy to wywalczył z klubem mistrzostwo Słowacji. Wystąpił w 28 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty.



Słowaka doskonale pamiętają piłkarze Legii Warszawa. To właśnie Kadlec i spółka wyeliminowali legionistów w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Spartak był blisko awansu do piłkarskiego raju. W decydującej rundzie mistrz Słowacji stoczył zażarty bój z Crveną Zvezdą Belgrad. W rewanżowym spotkaniu Spartak przegrał po dogrywce z chorwackim zespołem 1-2. Na pocieszenie Słowacy wystąpili w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie wygrali dwa mecze, jeden zremisowali i trzy przegrali. W grupie D zajęli trzecie miejsce, za Dinamem Zagrzeb i Fenerbahce Stambuł, i odpadli z dalszych rozgrywek.



Kadlec jest wychowankiem siedmiokrotnego mistrza Słowacji MSK Żilina.

