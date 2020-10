16-letni bramkarz Bartłomiej Maliszewski, wychowanek Akademii Jagiellonii Białystok na początku sezonu włączony od kadry pierwszego zespołu, przechodzi do Parmy grającej we włoskiej Serie A. To transfer definitywny - poinformował we wtorek klub z Podlasia.

Kwoty umowy nie ujawniono.

Przed obecnym sezonem ekstraklasy Maliszewski został zgłoszony do kadry zespołu prowadzonego przez Bogdana Zająca, brał też udział w letnim zgrupowaniu Jagiellonii w Uniejowie. Był w tej kadrze czwartym bramkarzem, po Pavelsie Šteinborsie oraz Damianie Węglarzu i Xavierze Dziekońskim, dlatego nie zaliczył debiutu w ekstraklasie, a występował w zespole grającym w Centralnej Lidze Juniorów i drużynie rezerw występującej w trzeciej lidze.

Maliszewski kilkakrotnie powoływany był do młodzieżowych reprezentacji Polski. Ostatnio został zaproszony na konsultację szkoleniową kadry U-17.

Parma w ubiegłym sezonie włoskiej serie A zajęła jedenaste miejsce. Po trzech kolejkach obecnych rozgrywek zajmuje 16. miejsce.

Maliszewski idzie w ślady Bartłomieja Drągowskiego, który do Fiorentiny przechodził z Jagiellonii w 2016 roku jako 19-latek. Obecny reprezentant kraju miał już wtedy za sobą bardzo dobre występy w polskiej ekstraklasie.

