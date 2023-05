Interwencja VAR, Pazdan wyrzucony z boiska. Śląsk nad przepaścią

Remis 1-1 z Jagiellonią w Białymstoku niewiele daje Śląskowi Wrocław, który trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek znalazł się bodaj w najtrudniejszym położeniu podczas 15-letniego pobytu w Ekstraklasie trwającego od 2008 r. Nigdy wcześniej piłkarze z Dolnego Śląska nie byli tak mocno zagrożeni degradacją jak teraz - trzy punkty straty do Zagłębia Lubin i Korony Kielce to niebagatelna odległość.

Podobnego zdania co "Teddy" był nowy-stary trener Śląska, Jacek Magiera, który mocno zamieszał we wrocławskim składzie. Najstarsi górale nie pamiętali kiedy Ślązacy zagrali dwoma napastnikami, a na takie rozwiązanie zdecydował się "Magik" wystawiając wracającego po kontuzji (złamanie dwóch palców ręki) Erika Exposito i Patryka Szwedzika. Dwaj ostatni zawodnicy byli długo niewidoczni, bo w pierwszej połowie lepiej w piłkę grała Jagiellonia Białystok, która serię dobrych meczów wykaraskała się z ligowych kłopotów. Były szanse Marca Guala, który nie trafił do opuszczonej już bramki, były okazje Jesusa Imaza. Jednak niespodziewanie to Śląsk Wrocław wyszedł na prowadzenie. Diogo Verdasca wybił piłkę na uwolnienie, Michał Pazdan i Israel Puerto przyglądali się sobie kto ma wybić piłkę, między nich wskoczył John Yeboah i z łatwością skierował piłkę do bramki strzeżonej przez Zlatana Alomerovicia.